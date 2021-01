Tým expertů z WHO přijede do Číny ve čtvrtek

Mezinárodní tým experů Světové zdravotnické organizace (WHO), který má v Číně vyšetřovat původ nového typu koronaviru, dorazí do země ve čtvrtek. Bez dalších podrobností to uvedlo čínské ministerstvo zdravotnictví. Původně měl tým WHO přijet do Číny už začátkem ledna, Peking mu ale nedal povolení ke vstupu.