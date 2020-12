Americkou dopravu má vést Buttigieg. Bidenův výběr ministrů zdůrazňuje čistou energetiku

„Pracovní příležitosti, infrastruktura, rovnost a klima, to vše se spojuje na ministerstvu dopravy, kde máme některé z našich nejambicióznějších plánů,“ okomentoval nominaci Biden.

V příští vládě bude mít v čele úřadu, který zodpovídá za energetiku i jaderné hlavice, za úkol uskutečnit Bidenův ambiciózní klimatický plán. Zvolený prezident chce do roku 2050 Spojené státy odklonit od používání fosilních paliv. Slíbil rovněž, že hned první den v úřadě požádá o návrat USA k Pařížské klimatické dohodě, z níž Trump zemi vyvedl, protože ji nepovažoval za výhodnou pro americký průmysl.

Ve funkci guvernérky spolupracovala s Obamovou administrativou na pomoci michiganskému automobilovému průmyslu během ekonomické recese. Záchranný balík mimo jiné zdůrazňoval investice do čistých energií. Po svém konci v úřadu guvernérky Granholmová prosazuje obnovitelné zdroje a obhajuje investice do alternativních zdrojů energií.

Granholmová, kterou podle New York Times Biden hodlá nominovat do čela ministerstva energetiky, sloužila jako generální prokurátorka Michiganu mezi lety 1999 a 2003, načež se stala na dvě volební období první ženou v guvernérském úřadě tohoto státu na středozápadě USA.

Domácí snahy o ochranu klimatu by měla vést Gina McCarthyová, která v administrativě Baracka Obamy vedla agenturu EPA. Její nominace by vyslala silný signál, že Bidenova vláda je ve snaze snižovat emise připravena obejít Kongres a fungovat skrze exekutivní nařízení, píší New York Times.

„Nová éra klimatické zodpovědnosti je tu,“ napsal bývalý viceprezident USA Al Gore. McCarthyovou označil za obzvláště vhodnou pro tuto pozici a její nominace dokazuje, že Biden plánuje zásadní snižování znečištění a emisí. Zvolený prezident už dříve oznámil, že mezinárodní snahy o klimatickou politiku povede bývalý ministr zahraničí John Kerry.