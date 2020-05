Mexiko už má víc případů koronaviru než Čína, v Německu 10 nemocných nakazí osm dalších

Spojené státy jsou co do počtu obětí nemoci, kterou způsobuje koronavirus, i počtu nakažených nejhůře postiženou zemí světa.

Trump tento týden prohlásil, že by nebyl lepší příklad znovuotevření světa po pandemii covidu-19 než uspořádání summitu vůdců zemí skupiny G7 v USA ke konci června. Trump skupině letos předsedá a summit za osobní účasti politických špiček by podle něj sloužil jako symbol, že se USA i další země postupně vracejí k normálnímu životu.

Akci nesoucí název Spojení doma (United at Home) bude Guetta streamovat na sociálních sítích dnes v 19:00 místního času (v neděli v 01:00 SELČ). Přesné místo konání ve městě mrakodrapů zatím organizátoři drží v tajnosti, podle Guetty ale bude „velmi výjimečné“.

V dubnu Guetta uspořádal benefiční koncert v Miami. Výtěžek v hodnotě 750 tisíc dolarů (přes 18 milionů korun) byl věnován Světové zdravotnické organizaci (WHO) a nadacím Feeding South Florida, Feeding America a Fondation Hôpitaux de Paris.

Fanoušci se nyní podle Guetty mohou těšit na skoro dvouhodinový zážitek plný známých hitů i nových remixů. „Dnes ráno jsem začal pracovat na výjimečném remixu o městě New York, kterým koncert zahájím,“ uvedl a doplnil, že show bude unikátní, jelikož v ní budou i nové remixy hitů I Got A Feeling, Sexy Chick či Titanium.

Guetta také fanoušky vyzývá, aby si našli způsob, jak pomoci. „Je šílené, jak toho můžete udělat tolik s tak málo penězi,“ řekl a dodal, že s jedním dolarem mohou nadace jako Feeding America „zajistit asi deset jídel“ potřebným.

„Mohu udělat jen to, že se budu snažit pomáhat… Určitě je to těžká doba pro všechny. Spolu to všechno ale zvládneme. Je to opravdu moment, který ukazuje, že svět musí být jednotný, a o to jsem svou hudbou vždy usiloval – spojovat lidi… Před virem jsme si všichni rovni,“ řekl.

Počet infikovaných v Mexiku předstihl Čínu

Mexiko zaznamenalo od počátku epidemie již 84 627 případů nákazy koronavirem, což je více, než má Čína. Za posledních 24 hodin přibylo v Mexiku 3227 infikovaných.

Počet lidí, kteří v Mexiku se 126 miliony obyvatel zemřeli s nemocí covid-19, se zvýšil o 371 na celkových 9415 úmrtí, uvedly podle agentury Reuters mexické zdravotnické úřady. S touto bilancí je Mexiko v desítce nejhůře postižených zemí světa.

Pevninská Čína hlásí čtyři nové nakažené koronavirem

Koronavirus se objevil na přelomu roku v Číně, odkud se postupně rozšířil do celého světa. Podle páteční bilance čínské úřady registrují 82 995 případů nákazy a 4634 mrtvých. Zatímco na vrcholu epidemie hlásil Peking denně tisíce nových nakažených, v současnosti již prakticky žádné nové nemocné čínské úřady neevidují.

Za poslední den totiž pevninská Čína odhalila čtyři nové případy nákazy koronavirem. Jednalo se o osoby, které si infekci přivezly ze zahraničí. Předchozí den nezaznamenal Peking žádné nové nakažené.

Čína v sobotu rovněž potvrdila čtyři nové případy koronavirové infekce bez příznaků. Případy bez symptomů Peking nezaznamenává v bilanci infikovaných.

Brazílie má pátý nejvyšší počet úmrtí s koronavirem

Brazílie předstihla Španělsko v počtu lidí, kteří zemřeli s nemocí covid-19, a stala se v tomto ohledu pátou nejhůře postiženou zemí světa. Mrtvých za posledních 24 hodin přibylo v Brazílii 1124, celkem jich brazilské úřady registrují 27 878.

Nových případů nákazy koronavirem bylo za poslední den v Brazílii zaznamenáno 26 928, což je nový rekord. Celkově má Brazílie s 210 miliony obyvatel od začátku pandemie 465 166 nakažených.

Brazílii považuje Světová zdravotnická organizace (WHO) za nové ohnisko pandemie covidu-19. Co do počtu infikovaných je nejpostiženější zemí Latinské Ameriky a po Spojených státech druhou nejpostiženější zemí světa. V počtu zemřelých s covidem-19 jsou před Brazílií kromě USA stále ještě Británie, Itálie a Francie.

Podle americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) je nyní na světě přes 5,9 milionu nakažených. S covidem-19 zemřelo už více než 360 tisíc lidí.