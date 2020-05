Brazílie eviduje už více než 20 tisíc úmrtí po nákaze koronavirem. Německo hlásí 460 nových případů

Celkem už jihoamerická země eviduje 310 087 případů koronavirové nákazy, přičemž 18 508 jich přibylo v posledních 24 hodinách. Čtvrteční nárůst počtu obětí v zemi s 210miliony obyvatel lehce přesáhl dosud nejvyšší bilanci z úterý, kdy úřady ohlásily 1179 nových obětí. Jedná se současně o značný nárůst oproti středě, kdy v Brazílii přibylo 888 obětí.

Denní nárůst počtu případů koronavirové infekce nicméně zpomalil - čtvrtečních více než 18 500 případů nepřesáhlo bezmála 20 tisíc případů ve středu, což je dosavadní rekord.

Celkově již s komplikacemi doprovázejícími covid-19 zemřelo 20 047 lidí. Brazílii to řadí na šestou příčku na světě. Co do počtu nakažených je Brazílie třetí, za Ruskem a Spojenými státy. V Latinské Americe je nejhůře zasaženou zemí, následuje ji Peru s více než 109 tisíc potvrzenými případy infekce a Chile s Mexikem; oba státy evidují okolo 57 tisíc nakažených.

Počet nově nakažených v Německu klesá

Denní bilance nově nakažených v Německu v porovnání s předchozím dnem klesla o bezmála 300. Počet mrtvých se rovněž snížil, a to o rovné tři desítky. RKI oznámil ve středu 745 nových případů nákazy a 57 obětí.

Celkem se infekce v zemi s 83 miliony obyvatel od propuknutí epidemie potvrdila u 177 212 lidí, z nichž 8174 zemřelo a okolo 159 tisíc se vyléčilo.

Nejhůře zasaženou spolkovou zemí v Německu je i nadále s Českem sousedící Bavorsko, kde se od počátku epidemie nakazilo přes 46.000 lidí. Na druhém místě je s více než 37.000 nakaženými nejlidnatější spolková země Severní Porýní-Vestfálsko.

Vlajky v USA budou na počest obětí pandemie staženy na půl žerdi

Ve Spojených státech zemřelo s nemocí covid-19 za posledních 24 hodin 1255 lidí. V porovnání s předchozím dnem je denní přírůstek o více než 300 nižší. Celkem už země eviduje 94 661 obětí pandemie, vyplývá z dat Univerzity Johnse Hopkinse (JHU).

Mezi čtvrtečním a dnešním ránem SELČ úřady registrovaly 25 882 nových případů infekce, což je nárůst oproti zhruba 23 600 o den dříve. Od začátku pandemie v zemi se koronavirus prokázal v USA u 1,58 milionu lidí.

Spojené státy, v nichž žije bezmála 330 milionů obyvatel, jsou co do počtu obětí i nakažených pandemií nejhůře zasaženou zemí světa. Vzhledem k nedostatečnému přístupu americké veřejnosti k testům na covid-19 jsou skutečné počty infikovaných patrně mnohem vyšší, upozorňuje agentura AFP.

Po počest desetitisíců obětí koronavirové pandemie ve Spojených státech nechá americký prezident Donald Trump vlát vlajky na veřejných budovách po tři dny na půl žerdi. Nejvyšší americký představitel to oznámil v den své návštěvy státu Michigan, při níž čelil kritice za nenošení roušky na veřejnosti.

„Nechám vlajky na všech veřejných budovách a národních památnících po tři následující dny viset na půl žerdi na památku Američanům, které jsme kvůli koronaviru ztratili,“ oznámil Trump na twitteru.