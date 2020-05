Začala schůze čínského parlamentu. Zákonodárci zřejmě pochválí počínání strany během epidemie

„Z toho, co už několik týdnů píší státní média, je jasné, že se priority v Číně mění. Už prioritou není vysoký hospodářský růst, ale udržení sociální stability,“ poznamenala Šámalová s tím, že dalším cílem je také zabránění růstu míry nezaměstnanosti.

Na úvod plenárního zasedání oznámil premiér Li Kche-čchiang, že si země nestanoví cíl růstu hrubého domácího produktu (HDP) na tento rok. Podle agentury Reuters je to poprvé od roku 1990, kdy si kabinet nevytkne žádný cíl ohledně růstu hospodářství.

Ke klíčovým bodům zasedání by mělo jako každý rok patřit i mezinárodně očekávané zveřejnění vojenského rozpočtu. Ten se podle Šámalové zvýší o 6,6 procenta. „Je to o něco pomalejší růst než loni, kdy to bylo 7,5 procenta,“ uvedla zpravodajka s tím, že skutečné vojenské výdaje jsou však tajné.

„To číslo je však zajímavé, protože naznačuje, jak agresivně by se Čína mohla chovat ve svém teritoriu - především v Jihočínském moři - a s jakou intenzitou bude budovat svoje vojenské svaly,“ dodala Šámalová.

Počítá se také se schválením prvního občanského zákoníku, jenž například posílí ochranu majetkových práv s cílem přimět soukromý sektor k větším investicím potřebným k oživení koronavirovou krizí postižené ekonomiky.

Otázka Hongkongu

Čínský parlament dále oznámil, že prosadí zákon o národní bezpečnosti v Hongkongu. Hlasovat o něm bude příští týden. „Je zjevné, že Pekingu došla s Hongkongem trpělivost,“ poznamenala Šámalová.

Záměr Pekingu vyvolal velkou - především mezinárodní - pozornost a kritiku. Norma má zabránit „podvratné činnosti a separatistickým aktivitám“. Hongkongští aktivisté v reakci na to vyzvali k protestům.