Trump přerušuje financování WHO kvůli chvále Číny. EU představí plán uvolnění omezení

Fakta Nejdůležitější události kolem pandemie ve světě 15. dubna USA dočasně přeruší financování Světové zdravotnické organizace (WHO) . Důvodem je, že podle nich mohla pandemii nového koronaviru v současné míře předejít, kdyby nešířila „dezinformace“ předkládané Čínou.

Podle Johns Hopkins University zemřelo ke středečnímu ránu na koronavirus ve světě 126 tisíc lidí. Případů nákazy se prokázaly téměř dva miliony. Nejpostiženější zemí jsou USA s 600 tisíci nemocných, s odstupem následují Španělsko, Itálie, Německo, Francie a Británie.

„Dnes jsem nařídil pozastavení financování Světové zdravotnické organizace po dobu, kdy budeme provádět studii ohledně role WHO při špatném zvládání a při skrývání šíření koronaviru,“ řekl Trump na tiskovém brífinku a dodal, že WHO „selhala ve své základní povinnosti a musí být pohnána k odpovědnosti“. Organizace podle něj nekriticky přijala zprávy o šíření viru v Číně od tamní vlády a chválila Peking za jeho transparentní přístup. WHO se také podle Trumpa dostatečně nesnažila dostat do zasažených oblastí v Číně svoje vlastní experty, kteří by situaci mohli nezávisle zhodnotit. „Jejich pochybení způsobila tolik úmrtí,“ řekl prezident. Spojené státy budou podle Trumpa zasílat finance dříve určené WHO ve výši přes 400 milionů dolarů (9,77 miliardy korun) na různé zdravotnické projekty po celém světě. WHO se podle amerického prezidenta musí reformovat, a pokud tak učiní, zváží USA obnovení příspěvků.

Vlastní výroky nekomentoval Trump se ovšem vyhýbal otázkám přítomných reportérů ohledně svých vlastních poznámek o čínské transparentnosti ze začátku letošního roku. „Čína pracuje velice tvrdě na potlačení koronaviru. Spojené státy velmi oceňují její snahu a transparentnost,“ napsal v lednu na Twitteru. „Všechno to dopadne dobře. Zejména bych jménem amerického lidu chtěl poděkovat (čínskému) prezidentovi Si (Ťin-pchingovi),“ pokračoval. Trump již minulý týden obvinil WHO, že situaci nezvládla a že je příliš nakloněna Pekingu, který jí přispívá asi desetinu toho co USA. Kritizoval především doporučení organizace státům, aby neuzavíraly svoje hranice s Čínou. Právě částečný zákaz vstupu do USA lidem cestujícím z Číny z konce ledna Trump opakovaně předkládá jako důkaz toho, že proti šíření koronaviru včas a dostatečně zasáhl. Kritici dlouhodobě upozorňují, že Trumpova administrativa pandemii v jejích začátcích opakovaně podceňovala. Rozhodnutí amerického prezidenta kritizoval generální tajemník OSN António Guterres. Prohlásil, že nyní není vhodný čas na ukončení podpory této agentury OSN, která je podle něj „absolutně zásadní“ pro zvládnutí pandemie. Různé strany si podle něj mohou vykládat fakta rozličně, ale příležitost na zpětné zhodnocení jednotlivých kroků bude teprve tehdy, až pandemie přejde.

Ve Spojených státech zemřelo za úterý na COVID-19 přes dva tisíce dvě stě lidí, což je nejvíc na světě. Koronavirus se prokázal již u více než 600 tisíc pacientů, z nichž celkem přes 25 tisíc zemřelo. EU představí plán uvolnění omezení Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová představí společný plán, podle něhož by země Evropské unie mohly postupně uvolňovat restrikce spojené s koronavirem. Doporučí státům koordinovaný přechod od nouzových stavů k cíleným opatřením. Unijní exekutiva přitom zdůrazňuje, že konec omezení je plně v rukou států a je podmíněn déle trvajícím ústupem nákazy. Brusel se před měsícem kriticky vyjadřoval k postupnému zavírání hranic jednotlivými zeměmi, které způsobilo mnohahodinové čekání u hraničních kontrol. Komise chce nyní předejít opakování podobně nekoordinovaného postupu, který by podle ní mohl způsobit politické třenice mezi státy. Přesněji zacílená strategie, která by podle Komise měla nahradit celospolečenská omezení, by vedle co nejširšího testování měla vycházet i z monitoringu pohybu nakažených lidí pomocí mobilních aplikací bez omezení jejich soukromí. Podobná opatření úspěšně zavedli v některých asijských zemích.