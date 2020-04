V Německu otevře část obchodů, od května postupně i školy. Restaurace zůstanou zavřené

Kancléřka Merkelová vyjádřila přesvědčení, že Německo v boji proti nákaze dosáhlo „meziúspěchu“, který je ale křehký, a je proto nutné nadále dodržovat přijatá nařízení. Více veřejného života je podle ní možné připouštět v malých krocích.

Postupné uvolňování opatření proti epidemii se i proto netýká nařízení o minimálním odstupu či maximálním počtu dvou lidí, kteří se mohou setkávat na veřejných místech. To bude platit nejméně do 3. května. Občané by se také měli nadále vzdát soukromých cest a návštěv příbuzných.

Kontroly na hranicích a zavřené školy do 4. května

Do 4. května budou podle ministerstva vnitra prodlouženy kontroly na hranicích s Rakouskem, Francií, Švýcarskem, Lucemburskem a Dánskem. Hraniční přechody s Českem a trojicí dalších sousedních zemí SRN nekontroluje, také v těchto pohraničních regionech jsou ale nyní četnější hlídky.

Otevření části obchodů je podmíněno dodržením hygienických nařízení a odstupů mezi zákazníky. Od 4. května se za zpřísněných podmínek budou moci otevřít i kadeřnictví.

Hotely naproti tomu musí počítat s tím, že zůstanou i nadále uzavřeny turistům. Zatím se neotevřou ani restaurace, kavárny, bary, divadla nebo kina. Zakázaná budou i v příštích týdnech také náboženská shromáždění. Velké akce nebudou povoleny dříve než 31. srpna.

Do škol se mají žáci vracet od 4. května, a to nejprve ti, kteří jsou v posledních ročnících. Zástupci spolkových zemí mají také do 29. dubna vymyslet, za jakých hygienických a ochranných opatření bude možné obnovit výuku v celé šíři. Školky zatím zůstávají uzavřené.