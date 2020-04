Globální ekonomika může letos klesnout o téměř jedno procento, varuje OSN

Zpráva také upozornila, že zvyšující se omezení volného pohybu osob v Evropě a Severní Americe tvrdě zasáhla odvětví služeb, zvláště ta, která vyžadují osobní styky, jako maloobchod, volný čas a ubytování, rekreaci a přepravní služby. Tyto sektory se na celkovém počtu pracovních míst v těchto zemích podílejí více než čtvrtinou, a protože tato odvětví přicházejí o příjmy, nezaměstnanost pravděpodobně prudce poroste. Negativní dopady současných hospodářských restrikcí v bohatších rozvinutých zemích se brzy přelijí do rozvojových zemí, ve kterých se sníží obchod a investice.

Naopak v nejhorším scénáři globální ekonomika klesne o 0,9 procenta. Ten počítá s šokem na straně poptávky různé velikosti v Číně, Japonsku, Jižní Koreji, USA a Evropské unii a s poklesem cen ropy o 50 procent. Předpokládá také, že široká škála restrikcí v USA a EU bude prodloužena do poloviny druhého čtvrtletí.

V případě nejlepšího scénáře OSN očekává, že mírný pokles soukromé spotřeby, investic a vývozu vykompenzuje růst vládních výdajů v sedmi největších zemích světa a Číně. Globální ekonomika by tak vzrostla o 1,2 procenta.

Prudký pokles výdajů spotřebitelů v EU a USA sníží dovoz spotřebního zboží z rozvojových zemí. Navíc se prudce sníží i globální výroba ve zpracovatelském průmyslu kvůli možnému delšímu narušení globálních dodavatelských řetězců. Delší a hlubší narušení výroby ovlivní velký počet rozvojových ekonomik, které jsou hluboce začleněné do globální dodavatelské sítě.

Závažnost ekonomického dopadu, zda bude mírná nebo hluboká recese, bude převážně záviset na trvání restrikcí pohybu osob a ekonomické aktivity ve velkých ekonomikách a na velikosti a dopadu rozpočtových opatření. Podle OSN by balíčky fiskálních stimulů měly upřednostnit výdaje na zdravotnictví, aby se nejvíce omezilo šíření koronaviru, a měly by poskytnout podporu domácnostem nejvíce postiženým pandemií.

Zpráva také varuje, že zhoršení pandemie zvyšuje hluboce zakořeněnou ekonomickou úzkost. Dokonce i v mnoha zemích s vysokými příjmy není značná část populace tak bohatá, aby mohla po dobu tří měsíců žít nad hranicí národní chudoby, napsala agentura AP.

Začaly se přijímat žádosti o úvěry v prvním kole COVID II

Velký dopad bude mít současná pandemie i na Česko. Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) proto od čtvrtečních 08:00 přijímá žádosti o bezúročné úvěry v prvním kole programu COVID II. Vyčleněno v něm je 1,5 miliardy korun. Podnikatelé mohou žádat o půjčky do 15 milionů nebo o příspěvek na úhradu úroků až do milionu korun. Program je financován ze strukturálních fondů EU, v prvním kole proto nemohou žádat pražské firmy, půjčky by jim ale měly být poskytnuty v některém z dalších kol.

Úvěr je nutné začít vyřizovat u některé z komerčních bank zapojených do programu. Spolupracovat by měla většina bank běžně poskytujících podnikatelské půjčky. Po naplnění kapacity prvního kola úvěrů bude do deseti pracovních dnů vyhlášeno kolo další.

Úvěry mohou využít živnostníci nebo malé a střední firmy zasažené v souvislosti s koronavirem nebo vládními nařízeními. Mohou z nich zaplatit provozní náklady, tedy mzdy, nájmy, energie, dodavatelsko-odběratelských faktury nebo je použít na nákup surovin.

Naopak z úvěru nemohou hradit investiční výdaje nebo refinancování jiných půjček. Za úvěry bude u komerčních bank až do 80 procent jistiny ručit záruční a rozvojová banka. Maximální délka záruky bude tři roky.

Kompletní žádosti přijímá ČMZRB, a to výhradně na oficiálním formuláři. Veškeré informace k programu, včetně návodu na podání žádosti a seznamu spolupracujících komerčních bank podnikatelé najdou na webu.

Peníze by se měly k žadatelům dostat rychleji než v prvním kole

Díky zapojení komerčních bank by se peníze k žadatelům měly dostat rychleji než v první vlně programu, který vyřizovala jen ČMZRB. Za necelých pět dní přijala přes 3200 žádostí přesahujících deset miliard korun. Do týdne od pozastavení přijímání žádostí schválila první úvěry, podnikatelům vyplatila přes 100 milionů korun.