Trump se v OSN opřel do Číny i Íránu: „Nevyhledáváme konflikt, ale budeme bránit naše zájmy“

Servítky si šéf Bílého domu nebral ani vůči Íránu, o němž mluvil jako o zemi s historií smrti a ničení. Žádný odpovědný stát by podle něj neměl subvencovat krvelačnost Íránu. Ten by se měl podle něj starat o svůj lid místo toho, aby vyhrožoval okolním zemím.

Zdůraznil také, že USA nevyhledávají s nikým konflikt, ale budou vždy hájit americké národní zájmy. Budoucnost podle něj nepatří globalistům, ale vlastencům a silným suverénním státům. „Svobodný svět musí vzít za své své národní kořeny. Nesmí se je pokoušet vymazat nebo nahradit,“ vyzval.

Trump dále hovořil o migraci, kterou nazval jednou z nejzásadnějších hrozeb, kterým svět čelí. „Dnes bych chtěl aktivistům za otevřené hranice, kteří se halí do rétoriky sociální spravedlnosti, říct toto: vaše politika není spravedlivá. Vaše politika je krutá a zlá,“ prohlásil.

„Umožňujete zločineckým skupinám, aby lovily nevinné muže, ženy a děti,“ řekl také. „Když podrýváte bezpečnost na hranicích, podrýváte lidská práva a lidskou důstojnost,“ tvrdí americký prezident.

Nezmínil Evropu, reagoval Babiš s údivem na Trumpův projev

Trump v OSN prohlásil, že USA uzavřou s Velkou Británií po jejím vystoupení z EU výjimečnou dohodu. Na okraj Valného shromáždění OSN plánuje jednání s britským premiérem Borisem Johnsonem, jehož tématem bude očividně i brexit a budoucí obchodní vztahy mezi Londýnem a Washingtonem.

„Co mě překvapilo, ne teda dobře pro nás, že v projevu nepadlo slovo Evropa, že pan prezident Trump mluvil o tom, že chystá velice speciální a dobrou dohodu s (britským) premiérem (Borisem) Johnsonem,“ reagoval český premiér Andrej Babiš (ANO), který je rovněž v New Yorku. „Ta Evropa mně tam chyběla. To není dobře a je to pro nás k zamyšlení,“ dodal.