Právní expert: Írán nepřijal klíčové úmluvy, zadržení tankerů by měla posoudit nestranná komise

Londýn a Teherán se obviňují z pirátství

Zkraje měsíce byl u Gibraltaru s pomocí britských sil zadržen íránský tanker Grace 1 kvůli podezření, že převáží íránskou ropu do Sýrie. To by znamenalo porušení unijních sankcí proti Damašku. Írán ale popřel, že by loď mířila k syrským břehům a zadržení plavidla označil za pirátství.

Minulý týden pak íránské revoluční gardy zadržely v Hormuzském průlivu tanker Stena Impero plující v mezinárodních vodách pod britskou vlajkou. Teherán tvrdí, že plavidlo nerespektovalo zásady námořní plavby. Britové ale mluví o chybné a nelegální zámince a požadují okamžité propuštění lodi i její posádky. Teď pro změnu hovoří o pirátství Londýn.

„Protiopatření zjevně přijatá Íránem nejsou v mezinárodním právu ničím neobvyklým. Írán si patrně vzal tu loď trochu jako rukojmí a chce přimět Spojené království, aby se řešily obě věci současně,“ myslí si Balaš.