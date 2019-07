Američané hledají spojence pro vojenskou misi. Chtějí společnou ochranu ropných tras u Íránu a Jemenu

Spojené státy reagují hlavně na incidenty, které se odehrály během května a června poblíž Hormuzského průlivu a při nichž bylo poškozeno celkem šest ropných tankerů. Washington z útoků obvinil Írán, jenž vinu odmítá.

Vlivný generál Dunford oznámil, že USA nyní zjišťují „politickou vůli“ zemí Zálivu účastnit se projektu. Američané by poskytli spojencům hlavní lodě a velení, po ostatních státech by chtěli plavidla, jež by zajistila hlídky mezi těmito americkými loděmi, vysvětlil generál.

Velikost mise bude záviset na tom, kolik států vyjádří ochotu s USA spolupracovat. „Pokud jich bude málo, budeme mít malou misi,“ upozornil Dunford.