Na prahu války tankerů. Klíč k ropné bráně drží Írán, blokádu Hormuzské úžiny by pocítil celý svět

USA si pozici garanta bezpečnosti ropných tras v oblasti Středního východu budují už od roku 1956, kdy se britské, francouzské a izraelské síly snažily převzít kontrolu nad dalším strategickým bodem –Suezským průplavem. Američané jim tehdy odmítli poskytnout podporu a vojáci se nakonec museli stáhnout. „Pro Británii a Francii to byl nesmírně trapný okamžik, a to byl zlom,“ řekl serveru news.com.au profesor John Blaxland, expert na mezinárodní bezpečnost z Australské národní univerzity.

V souvislosti s novými incidenty se teď začalo hovořit o tom, že Spojené státy a jejich spojenci budou možná muset znovu zajistit eskortu obchodním lodím plujícím Perským zálivem. „Musíme si uvědomit, že průlivem propluje 30 procent světové surové ropy. Máme tu lidi všech národností a plavidla všech vlajek. Pokud to místo nebude bezpečné, ohrozí to dodávky celému západnímu světu,“ varoval Paolo d'Amico z tankerového svazu INTERTANKO.

Jeden ze zdrojů agentury Reuters řekl, že Američané zvažují zavést nová pravidla a povolit střelbu na čluny přibližující se k obchodním lodím. Podle tohoto zdroje budou zřejmě muset do oblasti svá plavidla poslat další státy. Zavedení nových opatření by ale podle Reuters trvalo dlouho, i proto, že k dohodě by se muselo dospět v rámci organizace OSN. Doprovodné konvoje by navíc zatížily už tak velmi rušnou trasu.

Americký prezident Donald Trump si navíc myslí, že Spojené státy by nadále neměly zajišťovat bezpečnost Hormuzského průlivu bez kompenzace od států, které tuto námořní cestu pro transport ropy využívají. „Čína dostává přes průliv 91 procent své ropy, Japonsko 62 procent a mnohé další země jsou na tom stejně. Tak proč chráníme tuto dopravní cestu pro ostatní státy (mnoho let) s nulovou kompenzací,“ napsal prezident. „Všechny tyto státy by měly chránit své lodě na této cestě, která byla vždycky nebezpečná,“ dodal.