Ať nám příští šéf Evropské komise nevnucuje kvóty a nepotřebné peníze, řekl Babiš před summitem

„My opakovaně říkáme, že se musí projednat celý balíček dohromady, jedná se o čtyři klíčové posty. Snažíme se o to, aby byla zohledněna geografická vyváženost, aby středoevropský region měl své zastoupení,“ shrnul český postoj ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Debata o personálním obsazení klíčových postů se ale týká nejen budoucího předsedy Komise, ale i dalších funkcí v čele evropských institucí, například v čele europarlamentu, Evropské rady nebo šéfa unijní diplomacie. Vyjednávání o personáliích trvají prakticky od květnových eurovoleb a pokračovat budou do posledních chvil před začátkem summitu.

„Pro nás je klíčové, aby předseda Evropské komise měl rád náš region, měl rád V4, který nám nebude navrhovat nějaké kvóty, který nám nebude radit, kdo má žít v naší zemi, který nebude prosazovat ilegální migraci, který nám nebude vnucovat peníze, které my tady nepotřebujeme, když potřebujeme peníze na investice,“ prohlásil Babiš před odletem do Bruselu.

Podle zemí Visegrádské čtyřky by se předsedou Evropské komise neměl stát žádný z takzvaných spitzenkandidátů, tedy lidí, kteří byli v čele kandidátek evropských politických frakcí v květnových volbách.

„Proces výběru nového šéfa Komise není automatický a to, že je někdo vedoucí kandidát, neznamená automatickou diskvalifikaci. Naopak, může to zvýšit šance na zvolení,“ řekl už koncem května předseda Evropské rady Donald Tusk.

Evropskou komisi by neměl vést žádný spitzenkandidát, zopakuje v Bruselu Babiš

Personální mozaika by přitom měla zohledňovat nejen politické složení europarlamentu, který předsedu komise schvaluje a volí svého předsedu, ale také to, aby žádný evropský region nepřišel zkrátka a aby byli co nejvyrovnaněji zastoupeni muži a ženy.

Prezidenti a premiéři se chtějí dohodnout nyní - ustavující schůze europarlamentu (EP), na které poslanci zvolí svého nového předsedu, bude už 2. července. Otazník visí nad tím, zda summit zohlední přání části frakcí v EP a vezme v potaz takzvaný systém „spitzenkandidátů“, který by do čela komise vynesl vedoucího kandidáta v eurovolbách vítězných evropských lidovců.

Ještě před čtvrteční večeří čeká účastníky summitu první pracovní jednání, při kterém by měli přijmout strategickou agendu EU pro příštích pět let. Diskuse se dotkne také boje s ochranou klimatu, kde Česko patří k menšině odmítající zmínku o „uhlíkově neutrální“ EU k roku 2050.

„V současné době tam probíhá obrovský tlak na zpřísnění limitů. Já si nemyslím, že je potřeba ty klimatické cíle ještě zpřísnit. Je potřeba zmínit konkrétní čísla, to, že Evropa v roce 2018 snížila emise o dvacet milionů tun, celkové emise Evropy jsou devět procent, na druhé straně svět navýšil emise o 1020 milionů tun, to znamená 51 krát,“ tvrdí premiér.