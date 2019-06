Česko by mělo mít větší ambice při obsazování postů v EU, shodli se Petříček, Jourová a Konečná

Pro ČSSD je podle Petříčka důležité, aby Česko mělo v Evropské komisi silnější agendu. „Justice a ochrana spotřebitele bylo významné portfolio, ale myslím, že máme zájem na takovém, které bude směřovat na hlavní priority naší země, ať už (půjde o) silné ekonomické portfolio, nebo to, které by odpovídalo i našim prioritám v oblasti inovací či digitální ekonomiky,“ uvedl šéf diplomacie.

Bude V4 usilovat o post ve vedení EU?

Europoslankyně Konečná (KSČM) podotkla, že Česká republika, respektive země V4 by měly být ambicióznější. „Jde přece o celý balíček, nejde jen o předsedu Evropské komise, ale i o předsedu Evropské rady, Evropského parlamentu, vysokého představitele pro zahraniční a bezpečnostní politiku. A zatím mezi jmény, která jsou diskutována v Bruselu, nevidím jednoho jediného zástupce střední a východní Evropy.“

Petříček potvrdil, že „chceme, aby střední Evropa měla jednu z významných evropských pozic, a máme i nějakou představu, kdo by to mohl být. Ale také si neuzavírejme cestu. Pokud by jednání nesměřovala k tomu, že zrovna ten daný kandidát by měl uspět, pojďme třeba nabídnout i jiného silného kandidáta ze střední Evropy,“ uzavřel ministr.

Koncem května se objevila informace, že se země V4 domluvily na návrhu dosavadního místopředsedy EK a poraženého z finále slovenských prezidentských voleb Maroše Šefčoviče na předsedu Evropské komise. Premiér Babiš takovou dohodu popřel. Slovenský ministr zahraničí Miroslav Lajčák ale později dodal, že Šefčovič je společným kandidátem V4 na některou z vrcholných funkcí v EU.

Hosté druhé části Otázek Václava Moravce diskutovali také o výsledku evropských voleb, protiruských sankcích či brexitu.