V koalici se schyluje ke sporu o Jourovou. Babiš chce, aby v Komisi pokračovala, z ČSSD ale zní hlas proti

Podle šéfa sociální demokracie Jana Hamáčka se vláda na eurokomisaři či eurokomisařce musí stejně jako na jiných zásadních věcech shodnout. „Nebude to jen o personě, ale i o portfoliu. Uvidíme, co se podaří vyjednat. Nepředpokládám, že bychom se ve vládě přehlasovávali,“ řekl k tomu Hamáček po zveřejnění výsledků voleb. Předseda sociálních demokratů podotkl, že Jourová je kandidátkou hnutí ANO.

Jourovou jako nominantku ANO do Bruselu vyslala roku 2014 vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD). Shodla se na tom po delších jednáních. ČSSD tehdy svůj souhlas podmínila posláním 750 milionů korun sociálním službám na zvýšení mezd a zvednutím minimální mzdy ne o 500 korun, ale o 700 korun. ANO odmítalo, že by jeho kandidátka získala oficiální nominaci výměnou za posílení dotací a vyšší růst minimálního výdělku.

Předseda ODS Petr Fiala uvedl, že nominace na post komisaře je zodpovědností vládní koalice. „Jestli má pokračovat paní Jourová, to je otázka na vládu. Vláda musí rozhodnout, koho nominuje na tuto pozici, ale pokud by si nevěděli rady, tak my kandidáta máme,“ komentoval to.

„Vypomůžeme,“ doplnil s úsměvem zvolený europoslanec Jan Zahradil, který byl ve volbách lídrem ODS i celoevropským kandidátem frakce Evropští konzervativci a reformisté na post předsedy Evropské komise.

Proti nominaci Jourové se staví SPD, která zároveň žádá zrušení Komise. „Věra Jourová absolutně nemá naši důvěru a v žádném případě ji do pozice eurokomisařky nepodpoříme. Jako frakce nepodporujeme ani existenci Evropské komise, ale chceme, aby se to vrátilo zpět k modelu před Lisabonskou a Maastrichtskou smlouvou,“ uvedl předseda SPD Tomio Okamura, který na evropské úrovni spolupracuje s francouzským Národním sdružením Marine Le Penové nebo italskou Ligou Mattea Salviniho.