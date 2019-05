Babiš popřel, že by V4 chtěla navrhnout Šefčoviče na předsedu Evropské komise

„Chtěl bych určitě odmítnout spekulace o tom, že by V4 navrhovala pana Šefčoviče na nějakou pozici. My jsme se bavili (na neformálním summitu EU ) v Sibiu, tam zazněla různá jména, ale žádný takový návrh neexistuje,“ prohlásil Babiš.

Podle Hospodářských novin by státy V4 mohly nakonec podpořit právě Barniera nebo například viceprezidentku Světové banky Kristalinu Georgievovou výměnou za to, že se Šefčovič stane šéfem unijní diplomacie a vystřídá tak Federiku Mogheriniovou.

O funkci se ve volbách do Evropského parlamentu ucházely například i výrazné tváře liberální frakce ALDE Guy Verhofstadt a Margrethe Vestagerová či český europoslanec Jan Zahradil, který byl lídrem konzervativní frakce ECR. Před volbami se objevovaly spekulace, že Macron bude chtít prosadit do čela Evropské komise unijního brexitového vyjednavače Michela Barniera.

Většina frakcí chce Webera

Lídři většiny politických frakcí v Evropském parlamentu (EP) vzkázali šéfům států a vlád osmadvacítky, že by do čela nové EK měli nominovat vedoucího kandidáta vítězné frakce, tedy volebního lídra EPP Webera. Po úterním setkání lídrů politických skupin to řekl předseda dosavadního EP Antonio Tajani.

Udo Bullman, zástupce socialistů, kteří jsou druhou největší frakcí, ale vzápětí řekl, že důležitější než konkrétní osoba je obsah toho, co bude nová Komise dělat, a že jeho frakce bude prosazovat Timmermanse. Proti byl zástupce liberální ALDE Guy Verhofstadt, jehož uskupení se hodlá spojit s koalicí Obroda francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který systém vedoucích kandidátů odmítá.

Předsedu Evropské komise Evropskému parlamentu navrhují premiéři a prezidenti členských zemí „s přihlédnutím k výsledkům voleb do EP“. Večer se v Bruselu sejdou šéfové států a vlád 28 zemí EU, kteří by měli dát mandát předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi k vyjednávání o obsazení vrcholných unijních funkcí.

Konkrétní jedno jméno nového předsedy Komise by měl europarlamentu navrhnout řádný unijní summit, který se koná 20. a 21. června. Tusk chce mít do tohoto termínu otázku předsedy EK vyřešenou. Na plenárním zasedání europarlamentu ve Štrasburku v polovině července by pak mohl být nový předseda Evropské komise zvolen.