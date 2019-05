Summit EU zdůraznil jednotu. Elektroauta jsou krok k začátku konce automobilového průmyslu, řekl Babiš

Upozornil také na to, že Evropa by podle něj měla mít vlastní obranné kapacity, aby byla schopna prosazovat své strategické zájmy.

Francouzský prezident Emmanuel Macron při příchodu zmínil nejen význam nadcházejících voleb do Evropského parlamentu, ale také tři klíčové oblasti, na které by se měla EU v příštích letech zaměřit. Podle něj jde o otázky ochrany klimatu, bezpečnosti občanů a ochrany hranic Unie a také rozvoj evropského hospodářského i sociálního modelu tak, aby EU byla připravená na budoucnost.

Nejpozději v roce 2050 by měla být Unie neutrální z hlediska vypouštění skleníkových plynů a v příštím dlouhodobém rozpočtu Unie do roku 2027 by měla být čtvrtina výdajů vyčleněna právě na nejrůznější věci s touto problematikou spojené, uvedla tato skupina států.

„Česká republika dělá maximum pro to, aby ochránila naši planetu, ale nemůže to být tím způsobem, že zničíme náš průmysl. Elektroauta jsou jednoznačně krokem k začátku konce automobilového průmyslu v Evropě,“ je přesvědčen Babiš. Tuzemské automobilky musely elektromobilitu přijmout za svou, podle jejich reakce ji ale berou jako příležitost.

Osmička unijních zemí ve společném stanovisku také připomíná, že přechod k bezemisní ekonomice je příležitostí pro evropské firmy, které by mohly být na špičce modernizací a mohly se stát významnými světovými dodavateli technologií i služeb. Peníze z evropské pokladny by podle nich měly mířit hlavně na podporu výzkumu, vývoje a inovačních projektů. Jako příklady jsou v textu uvedeny výroba bezemisních automobilů, nové typy baterií a „udržitelná mobilita“, tedy elektromobily.

Podle údajů Eurostatu publikovaných v úterý se v loňském roce emise CO 2 ze spalování fosilních paliv v EU snížily o 2,5 procenta ve srovnání s rokem předcházejícím. U ČR statistika uvádí pokles o 0,1 procenta s tím, že české emise v roce 2018 představovaly tři procenta celkových emisí CO 2 v Evropské unii. Například Polsko, které se na emisích EU podílí jednou desetinou, vypustilo loni o tři procenta objemu CO 2 více než o rok dříve.

Chceme Evropu silných členských států, zdůraznil Babiš

Česká vláda pokládá podle premiéra Babiše za hlavní strategické priority EU bezpečnost, otázky spojené s migrací a vztahy mezi unijními institucemi. Česko si také chce samo více rozhodovat o tom, jak naloží s penězi, které z EU dostane v rámci kohezní politiky.

„Máme permanentně problém, že programy, která nám byly de facto nadiktovány z Evropské unie na toto období, tak některé nečerpáme a na druhé straně nám chybí peníze na investice do mateřských škol, škol, nemocnic, kulturních památek a dopravní infrastruktury,“ připomněl předseda české vlády.

„Česká republika má velmi jasné představy o tom, jak by se Evropská unie měla změnit. Jde hlavně o to, aby bylo znovu jasně deklarováno, jaká je role členských států a jaká je role institucí. Dostali jsme se do fáze, kdy je Evropská komise zpolitizovaná, její členové mají neustále politické komentáře a já myslím, že jim to nepřísluší. Chceme Evropu silných členských států. Největší vliv na Evropskou unii má mít Evropská rada,“ míní Babiš.