Explozi v kolumbijském Cali nepřežilo pět lidí, úřady mluví o atentátu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Nejméně pět obětí na životě a 36 raněných si vyžádal výbuch před vojenskou leteckou základnou v kolumbijském Cali. V místě explodoval vůz naplněný trhavinami, uvedla agentura AFP s odvoláním na tamní radnici. Kolumbijské autority hovoří o výbuchu jako o atentátu. Cali je třetím největším kolumbijským městem.

Místní policie uvedla, že na rušné ulici u vojenské základny vybuchla bomba. Starosta Cali Alejandro Eder v komuniké popsal explozi jako „narkoteroristický útok“. Bezpečnostní složky v okolí evakuovaly několik budov a školu.

Podle kolumbijských médií nebylo bezprostředně po atentátu jasné, která z ozbrojených skupin působících v Kolumbii stála za bombovým útokem. Guvernérka Dilian Francisca Toroová označila útok za teroristický. „Terorismus nás neporazí,“ uvedla.

Kolumbii trápí nová vlna násilí, rozpoutal ji obchod s drogami
Kolumbijští vojáci

Na sociálních sítích kolují snímky, zachycující lidi ležící na zemi, které ošetřují záchranáři, hořící nákladní auto, několik poškozených vozidel a mnoho rozbitých oken. „U letecké základny došlo k obrovské explozi,“ řekl očitý svědek Hector Fabio Bolanos. Na místě prý viděl ležet mnoho zraněných. Mrtvé pak spatřili další svědci.

Boj s gangy

V červnu se odštěpenecká skupina od již neexistujícího gerilového uskupení Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC), Estado Mayor Central (EMC), přihlásila k odpovědnosti za sérii bombových a střeleckých útoků v Cali a okolí, při nichž zahynulo sedm lidí, pět civilistů a dva policisté, připomněla AFP.

FARC byla největší gerilou v Kolumbii. V roce 2016 s ní uzavřel mírovou dohodu tehdejší prezident Juan Manuel Santos a většina jejích členů se v roce 2017 vzdala zbraní. Z FARC poté vznikla politická strana, která dostala na základě mírové dohody i několik křesel v parlamentu. Povstalecké uskupení EMC založili bývalí příslušníci FARC, kteří nesouhlasili s dohodou o ukončení bojů. Své aktivity uskupení financuje mimo jiné z obchodování s kokainem.

Kolumbie chce vykupovat koku, kterou gangy používají na kokain
Kolumbijské úřady likvidují plantáž nelegálních plodin koky
