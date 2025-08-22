Nejméně pět obětí na životě a 36 raněných si vyžádal výbuch před vojenskou leteckou základnou v kolumbijském Cali. V místě explodoval vůz naplněný trhavinami, uvedla agentura AFP s odvoláním na tamní radnici. Kolumbijské autority hovoří o výbuchu jako o atentátu. Cali je třetím největším kolumbijským městem.
Explozi v kolumbijském Cali nepřežilo pět lidí, úřady mluví o atentátu
Místní policie uvedla, že na rušné ulici u vojenské základny vybuchla bomba. Starosta Cali Alejandro Eder v komuniké popsal explozi jako „narkoteroristický útok“. Bezpečnostní složky v okolí evakuovaly několik budov a školu.
Podle kolumbijských médií nebylo bezprostředně po atentátu jasné, která z ozbrojených skupin působících v Kolumbii stála za bombovým útokem. Guvernérka Dilian Francisca Toroová označila útok za teroristický. „Terorismus nás neporazí,“ uvedla.
Na sociálních sítích kolují snímky, zachycující lidi ležící na zemi, které ošetřují záchranáři, hořící nákladní auto, několik poškozených vozidel a mnoho rozbitých oken. „U letecké základny došlo k obrovské explozi,“ řekl očitý svědek Hector Fabio Bolanos. Na místě prý viděl ležet mnoho zraněných. Mrtvé pak spatřili další svědci.
Boj s gangy
V červnu se odštěpenecká skupina od již neexistujícího gerilového uskupení Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC), Estado Mayor Central (EMC), přihlásila k odpovědnosti za sérii bombových a střeleckých útoků v Cali a okolí, při nichž zahynulo sedm lidí, pět civilistů a dva policisté, připomněla AFP.
FARC byla největší gerilou v Kolumbii. V roce 2016 s ní uzavřel mírovou dohodu tehdejší prezident Juan Manuel Santos a většina jejích členů se v roce 2017 vzdala zbraní. Z FARC poté vznikla politická strana, která dostala na základě mírové dohody i několik křesel v parlamentu. Povstalecké uskupení EMC založili bývalí příslušníci FARC, kteří nesouhlasili s dohodou o ukončení bojů. Své aktivity uskupení financuje mimo jiné z obchodování s kokainem.