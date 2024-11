Kolumbie chce vykupovat koku, kterou gangy používají na kokain

Kolumbie vytáhla do boje proti drogovým kartelům distribuujícím kokain. Prezident země Gustav Petro minulý měsíc oznámil, že vláda začne od zemědělců vykupovat koku, z níž se droga vyrábí. Podle španělského deníku El País tak v Kolumbii výrazně vzrostly ceny, za něž drogové gangy od domorodých pěstitelů vykupují pastu z koky. Podle serveru ale záměr vlády může způsobit více škody než užitku.

Začátkem tohoto měsíce ale už ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo dekret o připravované regulaci legálního pěstování koky a jejího použití k průmyslovým a vědeckým účelům, což by měly mít na starosti státní firmy.

Nyní mohou v Kolumbii koku pěstovat jen domorodí obyvatelé, kteří ji používají kvůli jejím léčivým účinkům a smí ji distribuovat jen na svém území. Listy keře, jehož botanický název je rudodřev koka, se používají k výrobě drog, ale také jsou tisíce let součástí jídelníčku obyvatel vysokohorských oblastí And. Koka pomáhá zahánět únavu a hlad, dodává energii a obsahuje i některé důležité prvky, například vápník.

Co se zabavenou surovinou?

Záměr kolumbijské vlády na výkup koky, jímž chce bojovat proti jejímu nelegálnímu využití, ovšem část expertů kritizuje. Upozorňují třeba na to, co bude vláda s kokou dělat. „Kolumbie nemá vnitřní trh pro alternativní využití koky, jako například Peru či Bolívie,“ uvedl pro místní deník El Tiempo expert na tuto problematiku Lucas Marín.

Dalším problémem by mohla být bezpečnost domorodých pěstitelů. „Těm, kteří by koku prodávali státu, a ne gangům, by hrozilo vážné riziko,“ míní María Alejandra Vélezová z kolumbijského centra pro výzkum bezpečnosti a boje proti obchodu s drogami (Cesed).