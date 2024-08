Kolumbijští povstalci otevřeli dveře novinářům, poprvé od svého vzniku

Segunda Marquetalia je jednou z nejvýznamnějších skupin, která je složená z odpadlíků Revolučních ozbrojených sil Kolumbie (FARC), které se po podpisu mírové dohody přeměnily z teroristické skupiny v politickou stranu. Oproti tomu členové frakce Segunda Marquetalia znovu vyhlásili ozbrojený boj proti vládě v Bogotě. Poprvé od svého vzniku v roce 2019 umožnili novinářům vstup do jednoho ze svých táborů v kolumbijských pralesích.

Do odlehlé části kolumbijského pralesa na guerillové bojovníky ze skupiny Segunda Marquetalia vláda ani armáda nemůže. V jedné ze základen povstalců pobývá i hlavní vyjednavač povstalců Walter Mendoza. „V současnosti nejsou zbraně ani demobilizace na pořadu dne. Nejprve se začněme bavit o přeměně, o území,“ prozradil Mendoza.

Cílem povstalců je, aby vláda investovala do dlouho zanedbávaných částí země, přiblížil sedmašedesátiletý vyjednavač – bývalý člen FARC. V jejich řadách stál čtyřicet let, pak ale přišla mírová dohoda s vládou v Bogotě.

„Jako hlava státu, vlasti, kterou všichni milujeme, vás vítám v demokracii,“ sdělil v roce 2016 tehdejší kolumbijský prezident Juan Manuel Santos. „Jménem FARC upřímně žádám o prominutí všechny oběti konfliktu,“ prohlásil tehdy bývalý vůdce FARC Rodrigo Londoño Timošenko.

Na první pokus to ale nevyšlo. Obětí bylo téměř půl milionu a většina Kolumbijců nesouhlasila s tím, že by povstalci unikli trestu, takže dohodu v referendu odmítli. „FARC hluboce litují, že moc těch, kteří zasévají nenávist a zášť, ovlivnila názor Kolumbijců,“ reagoval na výsledek Timošenko. Napodruhé s malými úpravami a bez referenda to už vyšlo – z FARC se stala politická strana.