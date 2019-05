Babiš by chtěl více kontroly nad rozdělováním evropských peněz

Premiér Andrej Babiš by chtěl, aby mohl stát více mluvit do toho, jak budou rozděleny peníze v evropských fondech. Domnívá se, že jich je málo použitelných na investice. Řekl to po setkání s předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem, který před neformálním summitem rady navštívil Prahu. Spolu s Babišem vyzdvihl význam České republiky v Evropě, ocenil českou schopnost čelit s humorem a odstupem populismu a radikalismu a celoevropský význam Václava Havla či Milana Kundery.