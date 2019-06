Nenávistné výroky či útoky na média. Skandály FPÖ provázely rakouskou vládu od počátku

Rakousko mělo dvojkoalice složené z lidovců a pravicových populistů už v letech 2000 až 2007. V roce 2005 se však od FPÖ odštěpil Haidrův Svaz pro budoucnost Rakouska (BZÖ), jehož členové zůstali ve vládě, a zbytková FPÖ odešla do opozice. Od roku 2007 do prosince 2017 už vládly Rakousku jen velké koalice sociálních demokratů a lidovců.

„Ojedinělých případů“ přibývalo zejména v posledních měsících, což někteří rakouští komentátoři dávali do souvislosti s kampaní před volbami do Evropského parlamentu. O Velikonocích se například objevila báseň , v níž jsou lidé přirovnáváni ke krysám a útočí se v ní na migranty. Ve svém stranickém listu ji zveřejnila místní organizace FPÖ v Braunau am Inn, což je shodou okolností rodiště Adolfa Hitlera.

Loni se do sporu s Wolfem dostal i vicekancléř Strache, který na Facebook umístil novinářovu fotografii se slovy: „Existuje místo, kde se ze lží stávají zprávy. To místo je ÖRF.“ Novinář podal na Stracheho žalobu kvůli pomluvě a ke stejnému kroku sáhla i ÖRF. Strache, který příspěvek označil za žert, se později za výrok omluvil a kromě právních výloh Wolfovi zaplatil i kompenzaci ve výši 10 tisíc eur (téměř 255 tisíc korun).

Vilimsky reagoval, že srovnání je „poslední kapkou“ a že to „nezůstane bez následků“. V pozdějším rozhovoru sdělil, že kdyby byl ředitelem televize, Wolfa by vyhodil. Předseda kontrolní rady ÖRF Norbert Steger (FPÖ) Wolfovi doporučil, aby si vzal „oddechový čas“. Televize se vůči útokům ze strany FPÖ ohradila a vyzvala kancléře Kurze, aby zasáhl.

První úspěšné vyjádření nedůvěry?

V rozhovoru s moderátorem ÖRF Wolfem na konci dubna Kurz uvedl, že v koaliční vládě nemůže nikdy panovat stoprocentní souhra a že se vždy objeví něco, s čím jedna ze stran nemusí být spokojená.

Také v souvislosti se svobodnými docházelo podle něj k okamžikům, „kdy jsem si myslel, že to přece nemůže být pravda“. V takových případech ale podle svých slov vždy usiloval o dialog a „pokud se to jevilo nezbytné, požadoval jsem vyvození důsledků. Pokud by k tomu nedošlo, byla by překročena červená linie,“ dodal kancléř.

Červená linie byla očividně překročena, když svobodní odmítli po skandálu se Stracheho videem obětovat ministra vnitra Kickla, jak Kurz podle rakouských médií pro pokračování spolupráce požadoval, a koalice se tak rozpadla.

Nyní může skončit i samotný Kurz. Většina Rakušanů (52 %) si sice podle o víkendu zveřejněného průzkumu přeje jeho setrvání ve funkci, sociální demokraté však v neděli večer oznámili, že budou hlasovat pro vyslovení nedůvěry celé Kurzově vládě. SPÖ to zdůvodňuje i tím, že kancléř s opozicí dostatečně nekomunikuje, což Kurz odmítá. Jak se zachová FPÖ, jejíž hlasy jsou pro vyslovení nedůvěry třeba, není zatím jasné.

Pokud však bude návrh, se kterým přišla opoziční strana Jetzt, skutečně úspěšný, vstoupí kancléř už podruhé do rakouských dějin. Nejmladší předseda vlády v poválečné historii země by se stal také prvním, kterému parlament vyslovil nedůvěru. Předchozích 185 pokusů vždy ztroskotalo.