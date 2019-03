O bídě ve Venezuele se vytváří mediální obraz, říká komunista Pawlas. Krize tam je už dlouho, reaguje Farský

Podle Farského je nutné si uvědomit, že ekonomické sankce USA vůči Venezuele platí několik týdnů. „Každý diktátorský režim má vždycky tendenci hodit své neúspěchy na někoho jinde. Ale problémy, které dnes probíhají ve Venezuele, mají základ už 100 let zpátky,“ poukázal Farský.

„Vidíme obrázky, kde je zoufalé obyvatelstvo a nám všem je jich upřímně líto. Ale ve finále, když se na to opravdu podíváme opticky a bez růžových brýlí, jsou Spojené státy ty, které uvalily sankce na Venezuelu. Je to ta země, která v současné době blokuje 7 miliard amerických dolarů, které patří ropné společnosti Venezuely. Na druhou stranu posílá pár milionů dolarů v podobě humanitární pomoci. Je to klišé, je to mediální hra, která má vytvořit obraz bídy ve Venezuele,“ soudí Pawlas.

Současný režim podfinancoval ropné společnosti, těm klesla efektivita a těžba ropy už se zemi ani nevyplatí. „Lidé v potenciálně nejbohatším státě světa mají hlad, a to je výsledek diktátorství a nesvobody,“ tvrdí poslanec STAN. Farský považuje sankce proti vládnoucí skupině lidí, která v zemi likviduje vlastní lidi, za pochopitelné.

Tehdy Venezuela podle jeho slov dokázala uživit své obyvatele zemědělstvím. Po orientaci na ropný průmysl se ale rozpadlo a dnes, co Venezuela nedoveze, to nemá – a na ropě je zcela závislá.

Pawlas ale trvá na tom, že sankce ze strany USA a dalších zemí mají významný vliv na situaci v zemi. Má za to, že Spojené státy americké utáhnou kolem Venezuely smyčku ještě víc. „A to tím způsobem, že Venezuela bude vyloučena z mezinárodního platebního styku. To znamená firmy, které budou chtít obchodovat s Venezuelou, nebudou moci, čímž se pokusí Venezuelu definitivně zlomit,“ odhaduje poslanec komunistů.

Ruští vojáci ve Venezuele

Do Venezuely v sobotu dorazila dvě ruská vojenská letadla, která do země dopravila stovku vojáků a 35 tun materiálu v rámci „technické a vojenské spolupráce“ mezi Venezuelou a Ruskem. Do Caracasu přicestovali ruští vojenští představitelé včetně náčelníka štábu pozemních sil Vasilije Tonkoškurova s cílem „výměny zkušeností a ke konzultacím“. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo varoval Rusko, že Spojené státy nebudou situaci nečinně přihlížet.

Rusko v posledních letech Venezuele prodalo vojenskou výzbroj za stovky milionů dolarů. V poslední době otevřeně stojí na straně autoritářského venezuelského vůdce Nicoláse Madura, kterého podporuje spolu s Čínou a stále ho uznává jako venezuelského prezidenta.