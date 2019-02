Venezuelané nejsou žádní chudáci, prohlásil Maduro a zatarasil most, aby zastavil humanitární konvoj

Prozatímní prezident Guaidó o víkendu varoval, že 250 až 300 tisícům Venezuelanů hrozí bez humanitární pomoci smrt. Zároveň vyzval armádu, jejíž většina je dosud loajální Madurovi, aby pomoc do země vpustila.

Maduro však reagoval slovy, že Venezuelané nejsou žebráci a pomoc nepotřebují. Její organizaci označil za lacinou show opozice. Pozorovatelé soudí, že vyhrocený stav je důležitým testem skutečné oddanosti vojáků autoritářskému prezidentovi, kterého již nevelká část důstojníků přestala uznávat.

„Štve mě to. A nejen mě, většinu lidí. Ty, co podporují opozici, i ty, co jsou provládní. Protože, ať už jste pro kohokoliv, je smutné, když vaše dítě onemocní a vy nikde neseženete lék a ono kvůli tomu zemře. Měli by si spolu sednout a nějak se domluvit,“ říká Venezuelanka Lavia Vargas.