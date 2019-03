Itálie se chce zapojit do čínského projektu Hedvábné stezky. Uškodí vám to, zní z USA

Itálie chce do konce měsíce podepsat předběžnou smlouvu o zapojení do obřího čínského projektu nové Hedvábné stezky. Řím by tento krok učinil jako první země ze skupiny G7, upozornil britský list Financial Times. Itálii už v této souvislosti kritizoval Washington. U západních zemí vzbuzuje projekt nedůvěru - mnozí mají obavy, že stezka poslouží jen Pekingu k šíření vlivu po světě. Projekt, který se má týkat i Česka, hájí prezident Miloš Zeman.