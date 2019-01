Zeman sní o tom, že nová Hedvábná stezka povede přes Česko až do západní Evropy

Prezident Miloš Zeman povzbuzuje firmy, aby se zapojily do čínské iniciativy takzvané nové Hedvábné stezky. Řekl to ve čtvrtek v rozhovoru s čínskou tiskovou agenturou Nová Čína, která o interview informovala v pátek. Prezident poznamenal, že sní o tom, že „nová Hedvábná stezka povede přes Českou republiku do západní Evropy“.