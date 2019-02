Historik Mares: Pro střed Evropy je nestabilita typická. Se ztrátou suverenity zde roste i nenávist

Mnichovský diktát z roku 1938 se v tuzemské kulturní paměti pojí se slovním spojením „zrada Západu“. Za ztrátu pohraničí ovšem může primárně německá a československá politika, teprve sekundárně Spojené království a Francie. Čím si vysvětlit, že se na chybu Paříže a Londýna soustřeďuje téměř větší pozornost než na nacistický Berlín?

Zaprvé je důležitý samotný pojem „zrada“, který okamžitě odkazuje k mocným citům. Zrada, ať už v dějinách nebo v běžném životě (zrada přítele), vyvolává celou řadu emocí. Jenže emoce se těžko kontrolují, zmocňují se nás navzdory rozumu a mohou být manipulovány politiky a médii. To se stalo s Mnichovem. Mnichov se dokonce stal ostrým argumentem a křivdou v mezinárodních vztazích. Je to jedna z výjimečných historických událostí, spolu s Jaltskou dohodou, která se změnila v pojem.

Jak to, že Mnichov nabyl takové síly? Protože následoval po téměř bezmezné důvěře. Čechoslováci žili v přesvědčení, které jejich vedoucí představitelé podporovali až do roku 1938, že Francie jim přispěchá na pomoc, pokud budou ohroženi. Historikové vědí, že nárůst pacifismu, francouzská vojenská obranná strategie a rostoucí finanční závislost na Velké Británii to vyvracely. Jenže pražská vláda neměla na výběr tváří v tvář hitlerovskému Německu a sílícímu revizionismu, musela důvěřovat západním spojencům, pokud se nechtěla podrobit Berlínu, což Beneš nechtěl, na rozdíl od některých agrárníků.

Skutečný paradox spočívá v tom, že hlavní viník, nacistické Německo, je často méně obviňován než Francie nebo Velká Británie. Jestliže bych měl sestavit žebříček zemí podle odpovědnosti, na první místo bych samozřejmě umístil Německo, následované Londýnem, pak Paříží a československou vládou, která byla na konci řetězu a podlehla nátlaku.

Napsal jste obsáhlý životopis Edvarda Beneše, československého prezidenta z časů Mnichova. Je to on, kdo v Češích přesvědčení o zradě vypěstoval?

Co se týče „pěstování“ zrady v Čechoslovácích, nemyslím si, že Edvard Beneš je zde jediným „inženýrem“. Jistě, Beneš obratně využil špatné politické svědomí Západu, aby se po 15. březnu 1939 (vyhlášení protektorátu – pozn. red.) domáhal úplného obnovení Československa.

Z tohoto úhlu pohledu je tvrzení Jana Tesaře správné, ovšem s výjimkou toho, že by to Beneš předvídal před podepsáním dohody. To především komunisté přispěli k vytvoření mýtu Mnichova, mělo to několik důvodů: pomohlo jim to v odmítnutí odpovědnosti za kapitalistický Západ, pomohlo jim to také zastínit (sovětsko-německý) pakt Molotov–Ribbentrop a konečně jim to pomohlo rozvíjet nedůvěru vůči všemu cizímu, zvláště vůči západním imperialistům.

Československo si tak připomínalo mezi lety 1949 až 1963 a poté od roku 1970 mnichovskou dohodu, aby ospravedlnilo a oslavilo spojenectví se SSSR. Připomínání výročí Mnichova jsou nepřímo úměrná míře suverenity Československa.