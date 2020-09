Boji s koronavirovou krizí má velet hejtman. Hygienici jednali chaoticky, uvedli lídři v Moravskoslezském kraji

Zavření hranic by podle bývalého ostravského primátora Petra Kajnara (ČSSD) bylo ohrožením nejen pro tradiční hornictví. „V Ostravě je také největší softwarová firma v České republice, přes dva tisíce lidí, pracuje tam několik set Poláků,“ řekl. Stejně tak by se omezení dotklo i dostupnosti sociálně zdravotních služeb, uvedl Lukáš Curylo (KDU-ČSL) .

Život obyvatel by aktuálně mohlo zkomplikovat zejména ztížení podmínek přechodu hranic, kraj totiž přiléhá hned ke dvěma sousedním státům. „28 tisíc lidí denně překračuje hranice mezi Českou republikou, Polskem a Slovenskem. Nejde pouze o pracovníky, jde třeba o Český Těšín,“ připomněl město rozdělené hraniční čárou kandidát za ODS + TOP 09 Jakub Unucka .

Podle Vladimíra Tancíka (Starostové pro kraj) je možné pomoci podnikatelům se zprostředkováním například ochranných prostředků nejlépe na úrovni obcí. „Kraj není schopen toto dobře a plnohodnotně pokrýt,“ uvedl s tím, že rozpočet ve výši 10 miliard korun, kterým Moravskoslezský kraj disponuje, pro to není dostatečný.

Další eventuální růst počtu případů nákazy koronavirem by ale neohrozil jen přeshraniční pracovníky. Stejně jako v dalších částech republiky čelí ztrátám i lidé pracující ve službách, pohostinství nebo ubytování. „Řada podniků nepřežije, pokud nedostane pomoc,“ uvedl Petr Kajnar (ČSSD) s připomenutím, že nelze předpokládat, jak silná bude druhá vlna nákazy. Hlavní podpora by však podle něj měla směřovat ze státní, ne krajské kasy.

Ivo Vondák (ANO) ale kontroval, že uzavřít OKD by mohl jen v případě vyhlášení stavu nebezpečí. Následkem toho by ale stovky milionů na kompenzacích musel kraj zaplatit těžební společnosti ze svého rozpočtu. „Je nesmysl, aby kompenzoval kraj výpadek podniku, který je ve vlastnictví ministerstva financí,“ řekl Vondrák.

Josef Babka (KSČM) řekl, že k uzavření dolů tak došlo z nejnižšího stupně. „OKD mohla zavřít vláda, OKD mohl zavřít hejtman, se všemi ekonomickými důsledky, které by z toho vyplynuly, OKD mohla zavřít krajská hygienická stanice,“ uvedl Babka.

Josef Babka (KSČM) se vyslovil i pro větší pravomoci pro krajskou radu a pro hejtmana v řešení krize. Vladimír Tancík (Starostové pro kraj) uvedl, že hejtman by měl být „jediným velitelem v kraji“, současný stav je podle něj „chaos“. Pro zefektivnění celé veřejné správy se pak vyslovil Jan Lipner (STAN + Zelení + Nezávislí). I podle Petra Kajnara (ČSSD) by měl krizovou situaci hlavně řídit hejtman v čele krizového štábu, v němž by byla zastoupena i hygienická stanice.