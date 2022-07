Vesper je film o semínkách naděje, která jsou v mladých lidech, míní herec Eddie Marsan

Pro britského herce bylo u tohoto filmu nejdůležitější jeho vizuální pojetí. „Scénář mi přišel velice zajímavý a postava Jonase fascinující. Ale myslím, že hlavně to vizuální nastavení projektu a celý koncept toho, co chtěli režiséři vytvořit z vizuálního hlediska, to bylo to, co jsem shledal okouzlujícím,“ uvedl. „Bruno byl naladěný spíše vizuálně, Kristina se více zabývala postavami. Ti dva (režiséři) spolu fungovali velice dobře,“ dodal.