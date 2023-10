Izrael pokračuje v ostřelování pozic Hamásu. V Pásmu Gazy docházejí pytle na mrtvoly

O izraelských útocích informoval server listu The Times of Israel, podle něhož Izrael v Libanonu zasáhl „vojenskou infrastrukturu“ Hizballáhu. V Pásmu Gazy si Izrael podle všeho připravuje půdu pro pozemní invazi, jejímž cílem je zničit politické a vojenské vedení Hamásu, který stál za masakry Izraelců ze 7. října. Od té doby ozbrojenci na Izrael z Gazy podle údajů armády vypálili přes šest tisíc raket.

Podle amerického prezidena Joea Bidena musí být teroristické hnutí Hamás zničeno. „Ano, myslím si to,“ odpověděl Biden na otázku v rozhovoru s televizí CBS News, jestli má za to, že Hamás, který stál za masakry v Izraeli ze 7. října, musí být kompletně zničen. „Ale musí existovat palestinská samospráva. Musí existovat cesta k palestinskému státu,“ poznamenal také.

Před očekávaným pozemním útokem Izraele na Pásmo Gazy, odkud Hamás zaútočil, vyslovil přesvědčení, že pokud by se Izrael rozhodl tento úzký pobřežní pás okupovat, byla by to velká chyba. Zároveň by byl pro humanitární koridor, který by alespoň části obyvatel Gazy umožnil dostat se pryč.