Na ruském mostě na Krym vypukl po explozi požár, část silnice se propadla

Hoří ruský most přes Kerčský průliv na Krym. Uvádějí to ukrajinská i ruská média s odkazem na své i místní zdroje. Na mostě zřejmě došlo k explozi, v jejímž důsledku se propadla i část silnice. Kerčský most, označovaný Moskvou jako Krymský, otevřelo Rusko v roce 2018, čtyři roky po nelegální anexi Krymu.