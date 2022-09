Ukrajina by mohla dobýt zpět území, které ztratila. Je tu však riziko jaderné odplaty, míní Smetana

Ruský prezident Vladimir Putin v Uzbekistánu prohlásil, že Rusko bude pokračovat ve své ofenzivě nehledě na ukrajinský protiútok a že plán „speciální vojenské operace“, jak Rusko nazývá svou invazi na Ukrajinu, zůstává stejný. Podle Smetany je to politický vzkaz různými směry a v tuto chvíli to, že „speciální vojenská operace“ bude pokračovat, není velkým překvapením.

Situace v Záporoží je klidnější

Potvrzené informace o tom, že by Rusové ustupovali i ze Záporoží, Smetana nemá. Zmínil však, že ruské cílení na Záporožskou jadernou elektrárnu je cílením na civilní objekt, což i podle mezinárodního práva by mělo být vyloučené.

„Rusko se nicméně dodržováním pravidel mezinárodního práva v tomto konfliktu příliš nezaobírá. Jsou tam velká rizika spojená s faktem, že jde o obrovskou jadernou elektrárnu. Je sice relativně dobře chráněna proti náhodným útokům, ale žádná nehoda se nedá vyloučit, obzvlášť pokud tam probíhá aktivní ostřelování, které jsme mohli vidět v posledních týdnech,“ konstatoval.

Situace je tam teď podle něj o něco klidnější nejen kvůli zmírnění ostřelování, ale i kvůli faktu, že celá elektrárna je nyní v utlumeném módu. Reaktory jsou odstaveny a elektrárna byla znovu napojena na záložní zdroj energie. „Pořád je to ale velice náročné, a proto mezinárodní státy i MAAE velmi tlačí na Rusko, aby tento objekt dalo zpátky do rukou Ukrajincům,“ řekl bezpečnostní analytik.

Pomoc od USA, které slíbily na Ukrajinu poslat 600 milionů dolarů a raketomety HIMARS, je podle Smetany důležitá. Podotkl, že Ukrajina využívá salvových raketometů HIMARS už v několika posledních měsících a velmi úspěšně zasahuje cenné cíle v ruském týlu jako jsou sklady munice, velicí stanoviště, logistické huby a podobně, což velmi zpomalilo ruský postup. „A velmi to pomáhá také na jižní frontě,“ zmínil.

Překročení červené linie

Moskva však označila případné dodávky střel dlouhého doletu do raketometů HIMARS za červenou linii. Politolog si ale nemyslí, že je to červená linie v tom smyslu, jako by bylo například přímé vojenské zapojení Západu do konfliktu. „Dají se však zároveň očekávat nějaká odvetná opatření, ale v tomto smyslu Moskva nemá tolik možností. Ukrajina může čelit zvýšení počtu raketových útoků na civilí infrastrukturu na Ukrajině, což koneckonců vidíme i v posledních dnech. Co se týče protiopatření směrem k Evropě, pole působnosti má Rusko kolem dodávek energií, ale moc si nedokážu představit nic jiného,“ předesílá.

Při setkání ministrů obrany Česka, Slovenska a Polska se zmínila možná pomoc ze strany Slovenska, které odkládá vyřazené migy a zmiňovalo existenci teoretické možnosti, že by je Ukrajinci dostali. „Obecně platí, že letectvo je jedna z kontroverznějších částí dodávek. Od začátku se řeší, jakým způsobem je dodávat a zda by bylo třeba rozumné, aby letadla startovala z území Polska. Zde jsou ovšem obavy z určité revitaliace a zvyšovalo by to riziko konfliktu mezi Ruskem a Západem. Varianta dodávek migů je však realistická i díky tomu, že to jsou letadla sovětské výroby a Ukrajinci je umí dobře ovládat,“ zhodnotil Smetana.

„Obavy z eskalace nejsou nějaká jedna jasná červená čára, o které obě strany vědí, kde je. Ona se posunuje, je hodně zastřená a obě dvě strany tuto čáru nějakým způsobem kontestují, zkoušejí, co je možné a jaký bude v případě překročení vývoj. Takže ani do budoucna bych proto nevylučoval variantu, že by letecká pomoc mohla přijít i například ze strany USA,“ podotkl analytik.