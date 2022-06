Sněmovna schválila novelu zákona lex Ukrajina. Pomůže se začleněním dětí do tříd i ubytováním uprchlíků

O děti a mládež v ukrajinských třídách se budou moci také nadále starat pedagogové, kteří nebudou splňovat podmínku znalosti češtiny. Budou ale muset vyučovat podle českých vzdělávacích programů. Novela má také ministerstvu umožnit v příštím roce pro uprchlíky opět mimořádně upravit termíny a podmínky pro přijímání do škol a ukončování vzdělávání. Platit by měla do konce srpna 2023.

V běžných českých třídách by podle novely mohli Ukrajincům pomáhat asistenti pedagoga se znalostí ukrajinštiny. Měli by umět česky natolik, aby se ve škole dokázali domluvit. Pro financování těchto asistentů by chtělo ministerstvo vytvořit normativ, předpokladem je ale přidání peněz na školství v novele zákona o státním rozpočtu na rok 2022.

Zákon nově také určuje, že v případě absence po dobu 20 dnů bez omluvení může být Ukrajinec ze školy vyloučen. Měl by pak ještě 15 dnů na zareagování na výzvu. Podle školského zákona činí lhůta do výzvy normálně 60 dnů. Zkrácení lhůty podle Gazdíka souvisí s tím, že se běženci stěhují, aniž to škole oznámili, a blokují tak místa jiným uchazečům.

Předseda sněmovního školského výboru Ivo Vondrák (ANO) nepřesvědčil dolní komoru o tom, že by školní docházku mohlo nahradit potvrzení ukrajinských běženců, že jejich dítě absolvuje distanční výuku z Ukrajiny. Podle ANO by se to mohlo týkat až dvou třetin ukrajinských dětí, které by z pohledu českých škol měly individuální plán vzdělávání.

Podle Gazdíka by navrhovaný způsob byl v rozporu s mezinárodní úmluvou o právech dítěte a povinností státu zajistit povinnou školní docházku. Možnost individuální výuky není vyloučena a distanční výuku by ukrajinské děti mohly absolvovat nad rámec povinné výuky.

Uprchlíci mohou žádat o příspěvek

Jurečka rovněž navrhl, aby uprchlíci mohli po půl roce od udělení dočasné ochrany žádat o částku ve výši životního minima. Půjde o 4250 korun měsíčně pro dospělé a o 3050 korun za měsíc pro děti.

Pozměňovací návrh ministr vložil do sněmovního systému jen několik minut před zahájením pokračování schůze dolní komory. Pozastavili se nad tím poslanci ANO a SPD Aleš Juchelka a Radek Koten. Jurečka se za postup omluvil.

Nyní mají uprchlíci nárok na pět tisíc korun v měsíci udělení víza dočasné ochrany. O stejnou částku mohou žádat dalších pět měsíců. Senát bude tento týden schvalovat zpřísnění. Předpokládá, že běženci s bezplatným ubytováním, stravou a základními hygienickými prostředky už na tuto humanitární dávku nedosáhnou. Od druhého měsíce bude podpora navíc svázána s trvalým pobýváním v Česku.

Jurečkův pozměňovací návrh předpokládá, že pro nárok na dávku vyplácenou po půl roce bude klíčové posouzení příjmových, sociálních a majetkových poměrů žadatele. „Pokud tyto poměry neumožní zajištění základních životních potřeb, bude dávka náležet,“ stojí ve zdůvodnění úpravy. Žádost bude nutné podávat každý měsíc. Jurečka uvedl, že bez úpravy by se běženci dostali po šesti měsících plně do českého sociálního systému.