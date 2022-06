Hřib trvá na přerozdělování běženců, Fiala označil uzavření pražského centra za neuvážené

Hřib uvedl, že pokud by se situace s přerozdělováním uprchlíků v Česku změnila tak, aby to bylo rovnoměrnější než teď, „kdy má Praha čtyřikrát více uprchlíků na hlavu místního obyvatele než jiné kraje“, tak je připraven KACPU znovu otevřít. Situace je podle něj mimo normu. „Nikdo z toho nemá radost, ale nemůžeme přijímat lidi v místě, kde se o ně nemůžeme postarat, protože ty kapacity jsou prostě plné,“ dodal. Také sdělil, že současná situace „není nic, co by přišlo z čistého nebe“, dlouhodobě prý upozorňoval na to, že kapacity v Praze jsou plné. Dodal, že dosud neexistuje žádný mechanismus na přerozdělování uprchlíků, i když o něm mluvili členové vlády. Hřib prý bude na jednání s premiérem Fialou trvat na rozdělování uprchlíků do méně vytížených krajů. Ve hře je stále možnost motivovat uprchlíky k přesunu snížením dávek pomoci v přetížených krajích. „Mělo by se pracovat na motivačních mechanismech, ale žádné na stole nejsou. Očekával bych, že se už přestanou hledat důvody, proč to nejde,“ řekl. Na místě KACPU zůstanou pouze informátoři. Kromě nich budou k dispozici letáky nebo infocedule, které budou rovněž na hlavním nádraží. Informátoři uprchlíkům vysvětlí, že Praha je plná, neseženou v ní ubytování a i s ohledem na výše nájmů je pro ně výhodnější jít jinam. Uprchlíci mají stále možnost získat bezplatnou jízdenku do jiného kraje, dodal primátor. Zavírané KACPU odbavilo od začátku války na Ukrajině letos v únoru přes 98 tisíc uprchlíků a zajistilo bydlení pro 9430 lidí, tedy necelou desetinu. V Praze vznikly rovněž dva stanové tábory zejména pro romské ukrajinské uprchlíky, kterými prošly další stovky lidí. Od začátku června byla ukončena také oficiální humanitární pomoc uprchlíkům na hlavním nádraží.

Fiala: Kroky města jsou neuvážené Fiala v úterý řekl, že systém asistenčních center se osvědčil, nevidí proto důvod k uzavírání pražského. O záležitosti chce se Hřibem mluvit. Kroky města označil za neuvážené. Zmínil i blížící se komunální volby. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) stát po uzavření pražského centra zajistí registraci uprchlíků v centrech v jiných regionech, případně prostřednictvím odboru azylové a migrační politiky a cizinecké policie. Krok hlavního města podle Rakušana nic nepřinese. Pokud si ukrajinský uprchlík už dojednal ubytování v Praze, dočasnou ochranu v Česku dostane, jen bude muset stát fronty jinde a zařizování bude mít složitější. Praha podle něj mohla se svým krokem počkat alespoň do začátku prázdnin, kdy by měl přestat platit nouzový stav, a naopak by měla začít fungovat náhradní legislativní pravidla podle několika zákonů vztahujících se k Ukrajině.



Pražské silné gesto může vést ke zmatkům a vládu tlačit k silovým řešením, podotkl Rakušan. Nechce být nucen k tomu, aby uplatnil krizovou legislativu, a Praze přikázal, aby asistenční centrum nadále provozovala. „Já to nechci a přijde mi to absolutně zbytečné,“ dodal. Také podle jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) zavření pražského centra ničemu výrazně nepomůže. Uprchlíci podle něj mohou získat vízum na cizinecké policii nebo na odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra (OAMP) a bydlet budou moci v Praze. Grolich řešení nevidí ani v návrhu pražského primátora omezit vyplácení dávek uprchlíkům v Praze. „Právně to nejde. A i kdyby…, tak lidi si jednou za měsíc přijedou pro dávku do Pardubic a pořád budou bydlet v Praze… Pomůže to?“ ptá se Grolich. Přesnější čísla o rozdělení uprchlíků získá stát podle něj v červenci, kdy budou platit nové podmínky pro výplatu pomoci. Bude se muset prokázat bydliště. V Pardubicích bude centrum fungovat do konce června Pardubický hejtman Martin Netolický (3PK/ČSSD) před dvěma týdny hrozil, že pokud hlavní město asistenční centrum uzavře, Pardubice budou postupovat stejně. V úterý uvedl, že Hřibova slova vnímal jako gesto, které nebude naplněno. Pardubické asistenční centrum pro uprchlíky bude bez ohledu na situaci v Praze fungovat do konce června. Od Rakušana dostal příslib, že v případě příchodu většího množství uprchlíků vnitro pomůže s personálním posílením krajského centra v Pardubicích. „Nechci dělat naschvály, hrát si na politiku. Domnívám se, že datové řady nám nedávají přesné informace, co se v území děje, kolik lidí kde zůstává. Trvám na tom, že uzavírat centrum v hlavním městě je nesmysl, a považuji to za nekolegiální projev. Domníval jsem se, že je to jenom nějaké gesto, které není míněno vážně. Pokud je, tak je to smutná zpráva ohledně vzájemné solidarity,“ konstatoval Netolický. Plánuje, že do konce školního roku bude krajské centrum v Pardubicích postupně omezovat provoz podle počtu nově příchozích, o prázdninách by pak podle něj mohlo centrum fungovat jen v úředních hodinách krajského úřadu dvakrát týdně. „Do konce měsíce to zvládneme,“ konstatoval k provozu v posledních dvou týdnech před letními prázdninami.



Středočeská hejtmanka Hřiba podpořila Středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN) rozhodnutí pražského primátora Hřiba uzavřít centrum chápe, nepovažuje ho za politickou kampaň. Hřib podle ní na přetíženost hlavního města upozorňuje dlouhodobě. Řekla také, že nepředpokládá, že by uzavření pražského asistenčního centra zhoršilo situaci v regionu. Kraj podle ní situaci zvládne, v případě potřeby navýší kapacity střediska v Kutné Hoře.

