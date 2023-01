Pavel přinese změnu do vztahů s Američany, míní analytik. Podle něj si všímají i podobnosti s Cruisem

Havlův odkaz otevře dveře

Jen těžko lze podle něj odhadovat, jestli případnou pozvánku do Bílého domu dostane právě zvolený prezident, nebo spíše český premiér. Historicky totiž američtí prezidenti zvali oba ústavní činitele. „Závisí to nejen na osobní chemii a kde konkrétní osobnosti stojí politicky, ale také do jaké míry v sobě návštěva nese prvek substantivních vyjednávání, jestli se očekává, že to má vést k něčemu konkrétnímu, a do jaké míry je návštěva symbolická,“ nastiňuje analytik.

Pavel dle Roháče může velmi dobře pracovat s odkazem Václava Havla, který ve Washingtonu stále rezonuje. Bývalý prezident je prý jednou z prvních asociací, když se řekne Česko – vedle Prahy, piva či Antonína Dvořáka.

„V polistopadové éře je prezident Havel asi nejvýraznějším z českých politiků, který si uvědomoval důležitost českého ukotvení v Severoatlantické alianci a byl připraven činit poměrně těžká politická rozhodnutí, jež se týkala zásahu v bývalé Jugoslávii nebo války v Iráku ve prospěch českého místa v Severoatlantické alianci,“ připomíná Roháč s tím, že Pavlovi může Havlův odkaz účinně otevírat washingtonské dveře.