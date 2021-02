Index rizika PES zůstává na 71 bodech, zpřísnila se pravidla pro vstup do Česka

Reprodukční číslo, které udává průměrný počet lidí, jež nakazí jeden pozitivně testovaný, zůstává na hodnotě 1,03. Také ostatní tři ukazatele, kterými se kromě reprodukčního čísla řídí výpočet indexu PES, se oproti čtvrtku téměř nezměnily. Jde o průměr počtu nakažených na 100 000 obyvatel za dva týdny, čtrnáctidenní průměr nakažených mezi seniory a podíl hospitalizovaných, u kterých se covid-19 prokázal až v nemocnici.

Nejvyšší, pátý stupeň PES má platit, když je rizikové skóre systému na 76 nebo více bodech ze sta. Už 14. ledna ale index klesl na 75 bodů a od té doby se již nedostal na více než 73 bodů. Při loňském zavedení indexu PES ministerstvo uvádělo, že by mělo být zváženo zmírnění opatření, pokud index rizika zůstane aspoň sedm dní v nižším pásmu.

Kvůli špatné epidemické situaci začínají platit přísnější pravidla pro vstup do České republiky. V aktualizované cestovatelské mapě je nová kategorie velmi rizikových států, do níž patří například Slovensko, Velká Británie, Španělsko, Portugalsko, pobaltské země, Slovinsko nebo Irsko a většina zemí mimo Evropskou unii. Před cestou do Česka z těchto států musejí lidé podstoupit test a po příjezdu bude povinná pětidenní karanténa. Její ukončení bude možné nejdříve pátý den PCR testem. Zároveň bude platit povinnost deset dní od příjezdu nosit ideálně respirátor alespoň třídy FFP2, nebo alespoň jednorázovou zdravotnickou roušku.

V nové nejvyšší kategorii s velmi vysokým rizikem nákazy, značené tmavě červenou barvou, jsou všechny země, které nejsou uvedeny v nižších stupních cestovatelského semaforu. Původně ministerstvo zahraničí oznámilo, že před cestou do Česka z těchto států musejí lidé od 5. února podstoupit PCR test, nakonec ale stanovilo do 14. února takzvané přechodné období, kdy je možné do země cestovat i s antigenním testem nebo absolvovat test až při vstupu do Česka, tedy v praxi na letišti.

U červených zemí s vysokou mírou rizika bude nutný kromě testu před cestou i další do pěti dnů od přicestování, a to PCR test. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace, povinností je také deset dnů po příjezdu nosit roušku všude mimo domov. Do této kategorie patří Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Francie, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Německo, Švédsko a Švýcarsko a také Azorské ostrovy (Portugalsko), Madeira (Portugalsko) a Kanárské ostrovy (Španělsko).

Mezi oranžové, středně rizikové státy patří Island, Finsko, Norsko a Řecko.

Zelenou barvu, kterou se vyznačují dostatečně testující státy s mírnou nákazou, má z evropských zemí jen Vatikán, z dalších Austrálie, Jižní Korea, Nový Zéland, Singapur a Thajsko. Z těchto států je možné cestovat bez podmínek.

Výjimky se stále vztahují na mezinárodní dopravu, tranzit přes Česko, na pendlery a lidi, kteří jezdí přes hranice kvůli střídavé péči o děti. Do Česka od soboty pak nesmějí cizinci přicestovat z jiných než nezbytných důvodů.