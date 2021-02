Reprodukční číslo stouplo nad 1. Tripartita projedná příspěvek do karantény

Kromě lidí pracujících v Bavorsku mohou pendleři od února nově podstoupit všechny testy v Česku, aniž by za ně museli doplácet, protože se zkrátil interval mezi dvěma testy hrazenými pojišťovnou. Od 18. prosince, kdy začalo hromadné hrazené testování veřejnosti antigenními testy, do konce ledna byl pětidenní, od 1. února je třídenní.

Test na koronavirus s negativním výsledkem se měl podle plánů vlády stát například prostředkem, jak se dostat do divadla, to však kabinet odložil s argumentem, že se obává nakažlivější britské varianty viru. Klíčový však zůstává negativní test pro přeshraniční pracovníky. Kdo pracuje v Bavorsku, musí jej podstupovat každý druhý den, kdo v Sasku nebo Rakousku každý třetí den, respektive dvakrát za pracovní týden.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli uvedl, že stát dosud za testování na nový typ koronaviru zaplatil 8,1 miliardy korun, z toho 986 milionů letos. Přispěl tak ovšem do diskuse, v níž další politici v minulých dnech vyřkli i výrazně odlišné hodnoty. Ministr Blatný nedávno tvrdil, že částka činí 25 miliard. Předseda opozičních STAN Vít Rakušan reagoval, že podle jednoduchých propočtů by částka měla činit 16 až 17 miliard.

250 korun denně navíc v karanténě? Vláda se neshodla, bude jednat tripartita

Kdo skončí kvůli kontaktu s nakaženým v karanténě, mohl by dostávat deset dní po 250 korunách navíc k nemocenské. Uvažuje o tom vláda, zatím ale návrh ministerstva práce a sociálních věcí neschválila. Nyní se k němu vyjádří i tripartita.

Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) „je to strašně důležitý nástroj k tomu, abychom dostali pandemii pod kontrolu“. Bonus by měl nemocným zaměstnancům proplácet jejich zaměstnavatel, nicméně mohl by si je odečíst ze sociálních odvodů.