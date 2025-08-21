Libanon zahájil plánované odzbrojení palestinských frakcí v uprchlických táborech. Jedná se o součást širší snahy o nastolení státního monopolu na zbraně, píše agentura Reuters. První předání se uskutečnilo v uprchlickém táboře poblíž hlavního města Bejrút, napsala agentura AFP. Libanonská vláda počítá s tím, že v příštích týdnech se uskuteční další.
Palestinské organizace v Libanonu začaly odevzdávat zbraně
První předání zbraní ze strany palestinských organizací libanonské armádě se uskutečnilo v táboře na předměstí Bejrútu. Akt byl podle palestinských zdrojů agentury AFP do značné míry symbolický. Zorganizovalo ho palestinské hnutí Fatah, které řídí samosprávu na Západním břehu Jordánu.
Představitel hnutí agentuře Reuters sdělil, že dosud byly předány pouze nelegální zbraně, které se do tábora dostaly během posledních 24 hodin. Agentura však nemohla nezávisle ověřit, jaké zbraně byly skutečně předány.
Nejnovější předání představuje nejvážnější pokus za poslední roky o řešení otázky zbraní držených uvnitř táborů, píše Reuters.
K omezení držení zbraní pouze na šest konkrétních státních bezpečnostních složek se Libanon zavázal v rámci příměří s Izraelem, které bylo dohodnuto v listopadu a podpořeno Spojenými státy. Kabinet tak pověřil armádu, aby do konce roku připravila plán na nastolení státního monopolu na násilí.
Hizballáh odzbrojení odmítá
Nejnovější vývoj přivítal libanonský premiér Naváf Salám, podle něhož další zbraně budou předány v příštích týdnech na předměstí Bejrútu i v dalších palestinských táborech. Libanonská vláda se na kroku dohodla s vedením Palestinské samosprávy v čele s Mahmúdem Abbásem v květnu.
Nicméně teroristické hnutí Hizballáh, které je podporované Íránem, záměr vlády odmítá a hrozí protesty a střety, pokud by libanonské úřady na odzbrojení trvaly.
Podle agentury OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) žije v Libanonu skoro půl milionu Palestinců, z nichž téměř polovina bydlí ve dvanácti uprchlických táborech v zemi. V několika z nich působí již delší dobu právě zmiňované palestinské frakce. Tábory se přitom z velké části nacházejí mimo přímou jurisdikci libanonského státu.