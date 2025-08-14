Žádná skupina v Libanonu nesmí držet zbraně ani se opírat o podporu ze zahraničí, řekl prezident země Joseph Aún vysoce postavenému íránskému představiteli Alímu Larídžánímu při jeho návštěvě Bejrútu. Zároveň varoval před zahraničním vměšováním do vnitřních záležitostí Libanonu a prohlásil, že země je otevřena spolupráci s Íránem, ale pouze v mezích národní suverenity a vzájemného respektu.
Žádná skupina v Libanonu nesmí držet zbraně, řekl prezident představiteli Íránu
Šéf íránské Nejvyšší národní bezpečnostní rady Larídžání uvedl, že islámská republika podporuje suverenitu Libanonu a do jeho rozhodování nezasahuje. „Jakékoli rozhodnutí přijaté libanonskou vládou po konzultaci s hnutím odporu respektujeme,“ řekl po odděleném jednání s předsedou parlamentu Nabíhem Barrím, jehož vlivné šíitské hnutí Amal je spojencem Hizballáhu.
„Hnutím odporu“ Larídžání narážel na šíitské militantní hnutí Hizballáh, které od svého založení v roce 1982 vyrostlo za vydatné podpory Íránu ve „stát ve státě“, je lépe vyzbrojeno než libanonská armáda a v uplynulých desetiletích vedlo několik válek proti Izraeli.
„Vaším přítelem je hnutí odporu,“ uvedl Larídžání
„Írán do Libanonu žádný plán nepřinesl, to učinily Spojené státy. Do libanonských záležitostí zasahují ti, kdo diktují plány a termíny,“ prohlásil Larídžání. Libanon by si podle něj neměl „plést své nepřátele s přáteli – vaším nepřítelem je Izrael, vaším přítelem je hnutí odporu... Doporučuji Libanonu, aby vždy oceňoval hodnotu odporu“.
Libanonský premiér Naváf Salám ve středu po setkání s Larídžáním prohlásil, že jeho vláda zcela odmítá nedávné výroky íránských představitelů včetně ministra zahraničí Abbáse Arakčího na adresu Libanonu. Takové komentáře podle něj představují porušení zásady vzájemného respektování státní suverenity. Arakčí minulý týden prohlásil, že Teherán podporuje jakékoli rozhodnutí Hizballáhu a že současný postup libanonské vlády není prvním pokusem, jak zbavit skupinu jejího arzenálu.
Libanonská vláda minulý čtvrtek schválila plán odzbrojení Hizballáhu do konce roku. Ministři za hnutí Hizballáh, které tento krok odmítá, schůzi kabinetu na protest opustili a hlasování o americkém návrhu se tak uskutečnilo bez nich. Vláda také rozhodla o naplňování příměří s Izraelem. Schválený plán, který předložil americký vyslanec Thomas Barrack, počítá s odzbrojením všech milic, včetně Hizballáhu. Libanonská vláda s ním i s časovým rámcem souhlasila, konkrétní plán, jak to provést, má připravit libanonská armáda.