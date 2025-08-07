Libanonská vláda schválila odzbrojení Hizballáhu do konce roku

Libanonská vláda schválila odzbrojení teroristického hnutí Hizballáh do konce letošního roku, napsali AP a DPA. Ministři za Hizballáh, který krok odmítá, předtím schůzi kabinetu na protest opustili. Vláda zároveň rozhodla o naplňování příměří s Izraelem. Schválený záměr, předložený americkým vyslancem Thomasem Barrackem, počítá s odzbrojením všech milic, včetně té podporované Íránem. Plán provedení má připravit libanonská armáda.
Barrack ve čtvrtek libanonské vládě gratuloval k „historickému, odvážnému a správnému rozhodnutí“. Jak ale podotýká agentura DPA, panují obavy, že krok povede k další politické krizi v blízkovýchodní zemi, pokud členové Hizballáhu kabinet opustí. Také zatím podle odborníků není jasné, jak přesně chce armáda milice odzbrojit.
Radikální šíitské hnutí, které léta narušuje mocenský monopol libanonské vlády, už ve středu hovořilo o tom, že jeho odzbrojení by bylo velkým hříchem a také důsledkem amerického diktátu, který poškodí suverenitu Libanonu a uvolní Izraeli ruce.
Dlouholetý konflikt mezi židovským státem a Hizballáhem se vyostřil 8. října 2023, kdy Hizballáh začal ostřelovat sever Izraele ve snaze podpořit palestinské teroristické hnutí Hamás, jehož ozbrojenci den předtím zaútočili na jih židovského státu. Konflikt eskaloval loni v září a říjnu, od kdy Jeruzalém podnikal četné letecké údery a také zahájil pozemní invazi na jih Libanonu. Při izraelských úderech zahynulo podle listopadových údajů libanonského ministerstva zdravotnictví 3820 osob, včetně řady vrcholných představitelů Hizballáhu.
Boje utlumila až dohoda o příměří uzavřená v listopadu, jež měla zajistit postupné stažení izraelské armády z libanonského území a konec vojenské přítomnosti Hizballáhu v jižním Libanonu. Armáda židovského státu ale v jižní části sousední země dále zůstává v pěti oblastech, které považuje za strategické, a opakovaně podniká letecké údery na různých místech země.