Rizikové skóre kleslo na 57 bodů, zákaz vycházení platí až od 23. hodiny

Ředitel nemocnice v Uherském Hradišťi dodal, že zatím nebudou obnovovat výkony, které můžou skončit na jednotkách intenzivní péče, to znamená větší chirurgické operace. „Pořád na intenzivní péči máme v současné době 25 ventilovaných pacientů, z toho zhruba 15 je covidových, tam je ta kapacita pořád hodně naplněna,“ dodal Sládek.

Lepší situaci hlásí i nemocnice ve Zlínském kraji. Před měsícem byly nejvytíženější v celé České republice, teď už mohou rušit alespoň část covidových stanic. Dvě z osmi v nemocnici ve Zlíně, jednu ze tří pak v nemocnici v Uherském Hradišti. To potvrzuje i její ředitel Petr Sládek. „Sečítáme si počty a chceme si nechat nějakou rezervu pro příchozí pacienty. Řekl bych , že je to 50 na 50. Budeme překládat ty pacienty, kteří tam zůstanou, protože ne všichni jsou propustitelní. Budeme je překládat na zbylé covidové oddělení, a potom musí dojít k totální dezinfekci toho oddělení, jak prostor, tak lůžek, prostě tak, aby pacienti, kteří tam přijdou, neměli pocit, že jdou do nějakého nebezpečí,“ vysvětlil Sládek.

Celkem se od začátku epidemie nakazilo už 492 263 lidí, čtyři pětiny se vyléčily. Většina má mírný nebo bezpříznakový průběh nemoci. V nemocnicích je podle údajů ministerstva zdravotnictví 5421 lidí s covidem. Ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že tento týden by měl být v nemocnicích ukončen příkaz k zastavení odložitelné péče.

Za neděli laboratoře prokázaly 1509 nových případů, to je nejméně od 28. září. Oproti minulému víkendu je to zhruba o 400 méně. Nedělní nárůst je nižší, protože se ve volných dnech obvykle méně testuje. V současnosti se s koronavirem potýká v Česku 86 966 lidí.

Skóre v protiepidemickém systému PES kleslo na 57 bodů, což znamená třetí stupeň. Předtím bylo čtyři dny 62. ČTK původně informovala o tom, že skóre stouplo na 67 bodů. Podle systému PES se řídí opatření proti koronaviru. Česko se formálně od pondělí přesunulo do čtvrtého stupně, rozhodla v pátek vláda. Znamená to zmírnění některých omezení.

Stejně jako přírůstky nakažených klesají i denní počty zemřelých, třetí den po sobě se drží pod stovkou. Při následujících aktualizacích údajů se ale čísla mohou ještě podle ministerstva zvýšit. Během listopadu se celkové množství úmrtí překročením sedmitisícové hranice zdvojnásobilo. Zemřelo už celkem 7196 pacientů s koronavirem.

Nákaza je stále nejvíce rozšířená na Havlíčkobrodsku, kde za uplynulý týden zaznamenali zhruba 596 nakažených na 100 tisíc obyvatel. Následuje Svitavsko se 465 případy a Chrudimsko s Pelhřimovskem, kde se nákaza za posledních sedm dní prokázala shodně u 431 případů v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Relativně nejlépe je na tom Trutnovsko s 87 nakaženými na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dní.

Zákaz vycházení až po 23. hodině

Po přesunu do čtvrtého stupně PES je od pondělí povoleno shromažďování až šesti lidí namísto dosavadních dvou. Svateb, pohřbů nebo bohoslužeb se bude moci účastnit až 20 lidí.

Zákaz vycházení je od 23:00 místo dřívějších 21:00. Obdobně se může prodloužit zavírací doba obchodů. Dál ale bude platit zákaz nedělního prodeje, který navrhl zrušit ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

V prodejnách také zůstává omezená kapacita 15 metrů čtverečních na jednoho zákazníka. Tam, kde prodejci vyžadují vstup s vozíkem, bude platit výjimka pro matky a otce s kočárky. Děti do šesti let se do kapacity nebudou počítat. Stejná opatření jako v obchodech mají od pondělí platit pro farmářské trhy.

Od středy 25. listopadu se také do lavic vrátí závěrečné ročníky středních škol a obnoví se v nich praktická výuka ve skupinách do 20 studentů. Zároveň se mohou začít scházet k výuce skupiny do 20 studentů posledních ročníků na vysokých školách. Školy nyní učí přes internet.

Opakované testování rizikových skupin

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) chce upravit testovací strategii a navrhnout opakované testování vytipovaných skupin antigenními testy. Uvedl to v neděli v televizi Prima. Stát by podle něj mohl například dotačními programy přispívat odpovědným firmám, které kvůli prevenci testují zaměstnance na vlastní náklady.

Blatný dále uvedl, že ministerstvo zdravotnictví na základě požadavku Poslanecké sněmovny připraví alternativní tabulku systému PES, kde nebudou všechny stupně vyžadovat platnost nouzového stavu.