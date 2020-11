Vláda potvrdila prodloužení nouzového stavu do 12. prosince. Chystá se snížit stupeň rizika

Původně plánoval menšinový kabinet hnutí ANO a ČSSD prodloužení o 30 dnů do 20. prosince, nezískal pro to ale souhlas dolní komory. Poslanci odhlasovali ve čtvrtek po osm a půl hodiny dlouhé debatě odsunutí konce nouzového stavu o 22 dnů. Bez souhlasu sněmovny by nouzový stav skončil s pátkem.

Na nouzový stav jsou vázány restrikce k omezení šíření nákazy, jak je stanoví i nový protiepidemický systém ministerstva zdravotnictví.

Jedná se například o omezení maloobchodního prodeje, uzavření vnitřních prostor restaurací a zákaz hromadných akcí. Na konec nouzového stavu je navázán i zákaz volného pohybu osob v Česku včetně nočního vycházení od 21:00 do 04:59 a také omezení shromažďování.

Kabinet patrně platnost současných pravidel prodlouží. Očekávaný pondělní posun z pátého do čtvrtého stupně systému PES pak bude znamenat například to, že hromadných akcí se bude moci účastnit šest místo dvou osob. V případě svateb, pohřbů a bohoslužeb by se povolený počet účastníků zvedl z 15 na 20. Noční zákaz vycházení by pak měl platit až od 23:00 místo 21:00.

Stupeň rizika má nadále klesat

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) uvedl, že další snížení do třetího stupně rizika podle protiepidemického systému PES, který by znamenal další zmírnění přijatých opatření včetně otevření obchodů nebo restaurací, se může Česko posunout nejdříve za týden.

„Aktuální hodnota je 62 bodů, což je blízko ke stupni tři. Budeme trvat na tom, aby uběhlo ještě sedm dní, než bude možné stupeň tři vyhlásit,“ řekl k tomu ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.