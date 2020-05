V USA skokově přibylo obětí covidu-19. Evropská komise doporučí postupné otevření hranic

Brazílie hlásí smutný rekord, eviduje 881 mrtvých za 24 hodin. To je dosud nejvyšší denní přírůstek, jaký země zaznamenala od začátku pandemie. Přítomnost covidu-19 se nově prokázala u 9258 osob. Jihoamerická země nyní hlásí již 177 589 pacientů s potvrzenou infekcí, co do počtu nakažených tak překonala Německo, kde vyšly pozitivní testy na koronavirus 170 508 lidem.

Brazilský výzkumný ústav Fiocruz uvedl, že se koronavirus v zemi šířil již začátkem února, tedy o několik týdnů dříve, než úřady nákazu potvrdily u prvního člověka. V tomto čase přitom v zemi vrcholilo období karnevalů, při němž se miliony Brazilců účastní bujarých oslav na ulici.

V pevninské Číně zaznamenali za poslední den sedm lidí se symptomy onemocnění covid-19. V úterý tamní úřady hlásily pouze jediný nový případ.

Evropská komise doporučí postupné otevírání hranic

Evropská komise ve středu zveřejní sérii doporučení, podle nichž mají země Evropské unie postupně uvolňovat omezení na hranicích před letní turistickou sezonou. Kontroly by měly státy podle Bruselu rušit, až to umožní příznivý vývoj nákazy, aniž by přitom diskriminovaly obyvatele některých zemí.

Balíček počítá také s podporou dopravců zasažených koronavirem; mimo jiné nabídne aerolinkám možnost dočasně nahrazovat zrušené lety poskytováním voucherů.