Počet pacientů s COVID-19 se v Česku blíží šesti tisícům

Ministerstvo eviduje v sobotu čtyři úmrtí v souvislosti s COVID-19, z toho tři lidé byli starší 60 let a jeden zemřelý patřil do skupiny 50 až 59 let. Za neděli statistika zaznamenala zatím úmrtí jednoho člověka staršího 60 let v Jihomoravském kraji.

V nemocnicích bylo v sobotu 442 nakažených, z toho 87 pacientů s COVID-19 vyžaduje intenzivní péči. Více než třetina nakažených, kteří byli v nemocnici, se už uzdravila, případně byla propuštěna do domácí karantény. Celkem se uzdravilo 422 pacientů s COVID-19.

Nejvíc nových případů nákazy v tomto týdnu bylo ve středu, a to 295. Nejméně v pátek, kdy testy odhalily 163 nově infikovaných. Laboratoře v Česku dosud provedly přes 125 tisíc testů na přítomnost koronaviru. Rekordní byla středa s 8164 testy, zatímco v pátek, kdy byl státní svátek, jen 5431. Za sobotu testovaly 4841 vzorků, nejméně za tento týden. Podíl pozitivních pacientů na celkovém počtu testů se v posledních dnech pohybuje kolem tří procent.

Podle trvalého bydliště pacienta zůstává nadále nejvíce lidí s nemocí COVID-19 v Praze, a to 1419. Následuje Středočeský kraj se 713 případy. Nejméně nakažených je v Jihočeském kraji. Praha má také největší podíl výskytu lidí s COVID-19 v přepočtu na obyvatele.

Největší podíl nakažených připadá na lidi ve věku nad 65 let. Lidé z této věkové skupiny tvoří skoro dvacet procent všech potvrzených případů v zemi. Podobný podíl mají na celkovém počtu případů také lidé ve věku 45 až 54 let. Od pátku zavedlo ministerstvo zdravotnictví povinné testování na koronavirus u zaměstnanců domovů pro seniory a podobných zařízení.