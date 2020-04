Vláda projedná otevírání dalších obchodů, řekl Havlíček. Počítá se třemi vlnami uvolňování restrikcí

Vláda si je podle Havlíčka vědoma toho, že otevírání některých obchodů může být na úkor dalších prodejců nespravedlivé. Připomněl však, že není možné otevřít všechny provozovny najednou.

„Nikdy to není stoprocentně spravedlivé. Třeba elektro, těch si musíme dneska hodně všímat, malé elektro prodejny jsou zavřené jeden měsíc, ale v supermarketech se elektro stále prodává. To, že dochází k poruchám mezi konkurencemi, si uvědomujeme, my jenom hledáme nějaký rozumný klíč, že se to bude dělat postupně,“ uvedl Havlíček.

Scénář dalších uvolňování bude představen po úterní vládě

Vláda by na svém úterním jednání měla schválit jakýsi scénář dalších uvolňování restrikcí. Podle Havlíčka se počítá se třemi vlnami v případě, že nejdojde k žádným komplikacím. Mělo by se jednat o maloobchodní prodeje.

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza uvedl, že podnikatelům chybí jasný scénář. „Rozumím tomu, že nejde vše otevřít najednou,“ uvedl s tím, že podnikatelé potřebují vědět, co je čeká. Od každého ministra údajně slyší něco jiného.