Velikonoční zvyky, lyžování i nákupy na zahradu. Letos jsou svátky ve stínu pandemie

Lyžování

Oblíbenou činností, pokud to počasí dovolí, je velikonoční lyžování. Letos se ještě lyžuje v Jeseníkách na Ovčárně, kde se znovu rozjely vleky po uvolnění přísných opatření. Umožňují to tamní dobré podmínky, neboť je stále dostatek přírodního sněhu. Lyžovat by se tam tak mohlo až do konce dubna.