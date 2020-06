Brexitová jednání se zadrhla na rybolovu. Kompromis je podle diplomatů daleko

Johnson prodloužení přechodného období odmítá

Současné kolo bude přitom zásadní pro průběžné hodnocení vývoje rozhovorů, které mají EU a Británie v plánu na konci června. Britský premiér Boris Johnson se ve druhé půlce měsíce chystá navštívit Brusel, aby osud rozhovorů probral s unijními špičkami.

Diplomaté přitom očekávají, že při pokračující patové situaci bude čelit sílícím výzvám k prodloužení nyní na konci roku končícího přechodného období, což by poskytlo více času na dohodu. Lhůtu lze posunout až o dva roky, Londýn o to však musí požádat nejpozději na konci června.

Johnson a jeho lidé to však rázně odmítají, neboť v průběhu přechodné doby musí Velká Británie dodržovat stejné podmínky jako členské země EU, ačkoliv už na chod Unie nemá žádný vliv. Podle nedávného průzkumu serveru Politico by přitom více než tři čtvrtiny Britů podpořily prodloužení přechodného období, pokud by to oficiálně navrhla EU.

Pokud nebude vyjednávací lhůta posunuta a zároveň obě strany nedospějí do konce roku k dohodě, vzájemný obchod budou od ledna příštího roku provázet cla a kvóty podle pravidel Světové obchodní organizace. To by podle analytiků ještě zhoršilo situaci ekonomik na obou stranách Lamanšského průlivu, které čeká recese kvůli dopadům pandemie.