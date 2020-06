Magistrála představuje už desítky let bolavé místo pražské dopravy. V roce 1990 se trojice architektů pokusila vyřešit situaci návrhem tunelu, který by začínal za Národním muzeem a pod zástavbou by vedl až k Nuselskému mostu.

Vraťte se každý den na chvíli o 30 let zpět a podívejte se, jaké okamžiky přinesl rok 1990.