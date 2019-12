Brněnská doprava v roce 2019 šlápla na brzdu. Uzavírky komplikovaly provoz po celém městě

Bývalý primátor Petr Vokřál (ANO) přesto s novinkami nesouhlasí. „Za největší neúspěch osobně považuji změny v rezidentním parkování. To, na co si Brňané zvykli a začalo to fungovat, se teď zase změnilo. Volá mi řada lidí, kteří si stěžují, že se to změnilo v jejich neprospěch, a dožadují se, aby se to vrátilo,“ řekl Vokřál.

„Podařilo se nám dát dohromady rezidentní parkování, přenastavit ho tak, aby bylo friendly a uživatelsky příjemné i z hlediska komunikace s lidmi, softwarem, aplikacemi,“ kontroval Kratochvíl.

Cyklisté se neradují

Za příjemný a „friendly“ ale nejspíš nebudou uplynulý rok považovat brněnští cyklisté. V červenci totiž na podnět policistů začali městští úředníci s rušením cykloobousměrek – tedy ulic s jednosměrným provozem pro auta, ale obousměrným pro cyklisty. To podle Kratochvíla překvapilo i vedení města. „Byl jsem zaskočen poměrně velkým nesouladem při schvalování cykloobousměrek. Byl jsem zaskočený striktním výkladem policie,“ řekl.

Po protestech cyklistů se nakonec pracovníci magistrátu rozhodli většinu ponechat. Podle spolku Brno na kole je to ale málo. „Ostatní města pádí kupředu a Brno jediné v celé republice ruší prokazatelně bezpečnou cyklistickou infrastrukturu. V kontextu toho, co se děje jinde v republice, zařadilo zpátečku,“ popsal zástupce spolku Michal Šindelář.