Auta zůstala v kolonách, tramvajím se ulevilo. Policisté v Brně zakázali ráno řidičům vjet do Táborské ulice

S rozpaky sledovali dopravní opatření majitelé obchodů v Táborské ulici. Zákaz se totiž týkal i zásobovacích aut. „Policie řekla, že zásobování pustí, ale neměla by. Je to problém, ucpané je celé Brno, jiná přístupová cesta neexistuje,“ řekl vedoucí jednoho z obchodů Aleš Cimprych.

Vjezd do Táborské ulice byl zavřený zhruba od 7:40 do 8:50. Policisté jsou připravení dělat stejné opatření i do budoucna. „Záleží na každodenní situaci. Třeba někteří řidiči budou místo už plánovaně objíždět, nebo přesednou do tramvají,“ poznamenal policejní mluvčí.

Důvodem kolon jsou opravy Zábrdovického mostu a zúžení ze čtyř pruhů na dva okolo Zvonařky. Řada řidičů tak raději jezdí přes Táborskou a Křenovou.

Přes léto se v Brně chystá také uzavření Husovických tunelů a části ulice Otakara Ševčíka, což znamená stažení dopravy do dvou pruhů místo čtyř. Řidiči se budou muset připravit na kolony na objízdných trasách. Další kolony už od jara vznikají v Komíně a Žabovřeskách kvůli opravě mostu přes Žabovřeskou ulici.